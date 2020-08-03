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NEWSru.co.il :: Ближний Восток3 августа 2020 г., 01:03

Предотвращен теракт на границе с Сирией, четверо террористов нейтрализованы

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Предотвращен теракт на границе с Сирией, четверо террористов нейтрализованы

В ночь на 3 августа пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о том, что на границе с Сирией был предотвращен теракт.

Согласно сообщению армейской пресс-службы, бойцы спецподразделения ЦАХАЛа, находившиеся в засаде на юге Голанских высот, засекли группу террористов, устанавливающих взрывные устройства возле пограничного заграждения.

В сторону террористической группы, состоявшей из четырех человек, был открыт огонь с земли и с помощью беспилотников ЦАХАЛа. Террористы были нейтрализованы.


Армейская пресс-служба передала, что в этом инциденте никто из израильских военнослужащих не пострадал.

В ЦАХАЛе заявляют, что ответственность за любые враждебные действия с территории Сирии несет официальный Дамаск.

В Дамаске пока не комментируют эту информацию.

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