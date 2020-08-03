ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам армии Сирии в ответ на диверсию на границе

В понедельник, 3 августа, около 23:00 сирийское арабское информационное агенство SANA передало, что самолеты Израиля нанесли удары по целям на юге страны, в районе Кунейтры. Спустя уже несколько минут пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила эту информацию.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа говорится, что военные истребители и вертолеты ЦАХАЛа нанесли удары по объектам армии Сирии на юге страны в ответ на диверсию, совершенную накануне вечером на сирийско-израильской границе.

Целями атаки ВВС стали наблюдательные пункты, объекты военной разведки, зенитные орудия, командные пункты сирийской армии.

По информации SANA, в результате атаки никто из сирийских военных не погиб, был причинен материальный ущерб, размер которого еще оценивается.

В ночь на 3 августа на юге Голанских высот израильские военнослужащие ликвидировали группу боевиков в тот момент, когда они устанавливали взрывные устройства возле пограничного сооружения.

Представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Хеди Зильберман отметил, что четверо боевиков, приблизившихся к пограничному забору, действовали "под видом пастухов". Эти боевики в течение длительного времени находились неподалеку от израильской границы, не совершая никаких подозрительных действий. Но около 20:00 2 августа, когда стемнело, они направились в сторону 116-го пограничного поста, их передвижения были замечены наблюдателями из 474-й бригады ("А-Голан"). Примерно в 23:00 четверо боевиков, некоторые из которых были вооружены, установили взрывное устройство около пограничного забора. И вскоре ЦАХАЛ открыл огонь на поражение по диверсантам.

4 августа на территории Израиля, примерно в 25 метрах от пограничного забора, военнослужащие ЦАХАЛа обнаружили оружие и сумку с несколькими взрывными устройствами.