"Аль-Джарида": Насралла перебирается в Иран, опасаясь покушения

Кувейтская газета "Аль-Джарида" со ссылкой на "информированный источник" пишет, что генеральный секретарь ливанской "Партии Аллаха" ("Хизбалла") Хасан Насралла собирается перебраться в Иран.

Более того, отмечается в публикации, возможно Насралла уже переехал в Иран, и произошло это после убийства иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, руководившего иранским проектом по созданию атомной бомбы.

Согласно указанному источнику, в последние дни различными разведслужбами были перехвачены переговоры между представителями иранского "Корпуса стражей исламской революции" и службой безопасности "Хизбаллы" по поводу того, что генсек "Партии Аллаха" должен задержаться в Тегеране на неопределенный срок и сможет вернуться в Ливан только после того, как будет принято решение, что это не угрожает его жизни.

По сведениям "Аль-Джариды", на прошлой неделе спецслужбам "Хизбаллы" стало известно, что Израиль готовил покушение на Насраллу, а также ликвидацию лидеров других проиранских сил в Ливане, Сирии, Ираке и Палестинской автономии. Эту информацию кувейтская газета получила от источника, близкого к командующему подразделением "Кудс" иранского "Корпуса стражей Исламской революции" генерал-майора Исмаила Каани. В публикации говорится, что данная тема обсуждалась на встрече Насраллы и Каани, проходившей в Бейруте в середине ноября.

В Тегеране и Бейруте не исключают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу решится на нанесение ударов по иранским ядерным объектам, штабам проиранских сил в регионе, а также на ликвидацию лидеров проиранских "прокси-сил" до того, как Дональд Трамп передаст полномочия президента США Джо Байдену. Возможно, удары нанесут не только израильские, но и американские вооруженные силы, пишет "Аль-Джарида".

Ранее франкоязычная ливанская газета L'Orient Le Jour сообщала, что Исмаил Каани во время визита в Ливан призывал лидеров "Хизбаллы" воздержаться на данном этапе от вооруженных действий против Израиля, чтобы не спровоцировать масштабный военный конфликт до ухода Трампа из Белого дома.

Хасан Насралла. Краткая справка

Хасан Насралла родился в Бейруте, по разным данным 31 августа 1960 года или 28 ноября 1959 года, старший из девяти детей в семье. В 15 лет вступил в военизированную шиитскую группировку "Амаль". В 1977 году отправился в религиозное училище в Ан-Наджафе (Ирак), но через год был выслан за экстремистскую деятельность.

Хасан Насралла женат, в семье родились пять детей. Старший сын Хади Насралла был убит в 1997 году при попытке теракта против израильтян. Другой его сын Джауад Насралла является одним из лидеров "Хизбаллы", отвечает за вербовку агентов и подготовку терактов против израильтян.

После Второй ливанской войны летом 2006 года Хасан Насралла почти все время находится в хорошо охраняемом подземном бункере. Но в последние годы он несколько раз выезжал из Бейрута, в частности в Дамаск и Тегеран.



