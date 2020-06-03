Оправданный судом США иранский ученый вернулся на родину

Иранский профессор Сирус Асгари, который в ноябре 2019 года был признан не виновным в промышленном шпионаже, вернулся на родину, сообщает в среду, 3 июня, ливанское издание The Daily Star.

Обвинения против Асгари были выдвинуты в 2016 году – когда он находился в штате Огайо в командировке от Технологического университета имени Шарифа в Тегеране. Его поместили в центр задержания в штате Луизиана и отказали в праве вернуться на родину.

Накануне в МИД Ирана уточнили, что возвращение 59-летнего Асгари откладывалось, потому что он оказался инфицирован коронавирусом, опровергнув предположения, что выезд ученого в Иран является частью обмена заключенными с США.

В мае представитель иранского правительства Али Рабиеи заявил о готовности провести без предварительных условий полный обмен заключенными с США, напоминает информационное агентство "Интерфакс".

Ранее Тегеран и Вашингтон, отношения между которыми резко ухудшились за последние годы, обменяли американского студента Вана Сюиэ, пробывшего три года в иранском заключении по обвинению в шпионаже, на иранского биолога Массуда Сулеймани, обвинявшегося в США в нарушении американского санкционного режима.