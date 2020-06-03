Источник: израильские ВВС атаковали туннель террористов на египетской территории, около границы с Газой

Египетские источники сообщают, что в среду, 3 июня, израильские ВВС атаковали туннель террористов на территории Египта, неподалеку от Рафаха (юг сектора Газы). Об этом инциденте пишет израильский блогер "Абу Али".

Пресс-служба ЦАХАЛа не комментирует эту информацию.

"Абу Али" пишет, что туннель террористов был атакован вскоре после того, как боевики, ассоциированные с "Исламским государством", напали на египетских военных в районе деревни Аль-Джиба, расположенной северо-западнее Рафаха. Египетская армия попыталась направить подкрепление на катерах и по суше, но, судя по всему, попавшие в засаду солдаты погибли.

Возможно, боевики проникли на египетскую территорию по туннелю из сектора Газы.

Напомним, что ранее в пограничной зоне армия Египта снесла все постройки в рамках борьбы с туннелями контрабандистов. Граница с Газой находится под постоянным пристальным наблюдением египетских военных. В апреле инженерные подразделения египетской армии приступили к возведению нового забора на границе с сектором Газы, представляющего собой металлическую сетку высотой несколько метров. Новый забор будет проходить на территории Египта неподалеку от бетонного забора, построенного два года назад. Он строится таким образом, чтобы патрульные транспортные средства могли проезжать между двумя заборами.