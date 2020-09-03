Возле порта Бейрута ливанские военные обнаружили еще 4,3 тонны аммиачной селитры

В четверг, 3 сентября, официальное информационное агентство Ливана NNA сообщило, что возле одного из въездов в порт Бейрута были обнаружены 4,3 тонны аммиачной селитры.

Агентство цитирует сообщение, полученное от министерства обороны, в котором говорится, что военные проверили четыре контейнера, находившиеся возле ворот №9, возле морского порта Бейрута. В контейнерах было обнаружено 4,3 тонны аммиачной селитры. Инженерные войска работают над устранением опасности.

Взрыв, произошедший на территории порта Бейрута 4 августа, был вызван детонацией 2750 тонн аммиачной селитры, хранившийся на складе в течение шести лет после конфискации на судне Rhosus (по документам, шло из Грузии в Мозамбик под флагом Молдовы, принадлежало гражданину России, экипаж российско-украинский). По данным предварительного расследования, взрыв был следствием длительного хранения аммиачной селитры в ненадлежащих условиях, непосредственной причиной взрыва стало возгорание хранившихся по-соседству фейерверков, которые загорелись от искр при сварке металлической двери ангара.

Взрыв унес жизни 181 человека, более 6000 были ранены.