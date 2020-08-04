Взрыв в порту Бейрута: есть погибшие, более двух тысяч пострадавших

Около 18:10 ливанские средства массовой информации сообщили о взрыве в одном из центральных районов Бейрута.

В социальных сетях опубликованы видео, на которых можно увидеть, как густой черный дым поднимается над морским портом.

Телеканал LBCI передал, что пожар произошел "в ангаре №12, в котором хранились фейерверки".

Позднее свидетели сообщили, что взрыва была два. По всей видимости, пожар начался в ангаре с фейерверками, одна из искр от которого попала на склад с легковоспламеняющимися веществами.

По информации телеканала "Аль-Маядин", в результате взрыва пострадали сотни людей. В районе порта образовалась длинная очередь из машин "скорой помощи". Пострадавших доставляют в больницы также на частном транспорте.

Телеканал "Аль-Манар" показал кадры, на которых можно увидеть раненых и ошарашенных людей в центре города.

Телеканал "Аль-Арабия" передает, что взрывной волной выбиты стекла в зданиях в районе порта и в центре города. Повреждены десятки жилых и офисных зданий, а также машин. В больницы поступают раненые со всего города.

Взрыв привел к отключению электричества в различных кварталах ливанской столицы.

Губернатор Бейрута Маруан Аббуд в прямом эфире заявил: "Это Хиросима".

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что в результате взрыва пострадало "огромное количество людей". Правительство отдало указание минздраву оказывать медицинскую помощь пострадавшим за счет государства.

Ливанские СМИ сообщают, что в результате взрыва погиб генеральный секретарь национальной партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян. Он умер в больнице, в которую поступил в критическом состоянии.

Террористическая организация "Хизбалла" распространила заявление, в котором опровергаются слухи, что к взрыву в порту имеет отношение Израиль.

Телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что в порт после взрыва были отправлены боевики "Хизбаллы" для наведения порядка.

Глава правительства Ливана Хасан Диаб объявил 5 августа днем национального траура.

Глава ливанской миссии организации "Красный Крест" сообщил, что в столице пострадали более 2200 человек.