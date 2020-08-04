Взрыв в порту Бейрута: множество погибших, тысячи раненых

Во вторник, 4 августа, около 18:00 в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, в порту хранилось несколько тонн взрывчатых веществ, изъятых властями несколько лет назад. Было выдвинуто предположение, что возгорание произошло в ангаре №12, в котором хранились фейерверки, искра от них попала на склад со взрывчаткой. Эта версия была также озвучена главой службы общей безопасности Ливана Аббасом Ибрагимом.

Министр внутренних дел Ливана Мухаммед Фахми в интервью "Аль-Джазире" заявил, что в ангаре №12 хранился нитрат аммония, и с раздражением отметил: "Спросите у таможни, почему он там хранился".

Взрывной волной были выбиты стекла в зданиях в районе порта и в центре города, был причинен ущерб президентскому дворцу. Несколько жилых зданий обрушились, под их обломками оказались люди.

Раненых в больницы доставляли на "скорых" и частном транспорте. Телеканал "Аль-Манар" показывал кадры, на которых можно было увидеть раненых и ошарашенных людей в центре города.

Взрыв привел к отключению электричества в столице, что затруднило работу больниц.

Губернатор Бейрута Маруан Аббуд в прямом эфире заявил: "Это Хиросима".

Глава ливанской миссии организации "Красный крест" сообщил, что в результате взрыва пострадали более 2200 человек. Множество людей погибло. Их точное число не называется.

Ливанские СМИ сообщают, что в результате взрыва погиб генеральный секретарь национальной партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян. Он умер в больнице, в которую поступил в критическом состоянии.

По информации РИА Новости, в результате взрыва в порту Бейрута было повреждено здание дипломатической миссии Казахстана. Пресс-служба МИД Казахстана передала, что консул получил незначительные ранения. Представитель дипмиссии России сообщил агентству, что стеклом, выбитым взрывной волной, ранена сотрудница посольства. По его словам, женщина "просто поранилась".

Террористическая организация "Хизбалла" распространила заявление, в котором опровергаются слухи, что к взрыву в порту имеет отношение Израиль.

Израиль через посредников предложил правительству Ливана свою помощь. По информации новостной службы радиостанции "Кан Бет", распоряжение связаться с Ливаном было отдано министром обороны Бени Ганцем и министром иностранных дел Габи Ашкенази.