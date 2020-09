Сирийские СМИ: ВВС Израиля нанесли удары по целям к западу от Хамы

Официальное сирийское информационное агентство SANA сообщило об ударах с воздуха по объекту в районе города Масьяф к западу от Хамы.

Сообщение появилось около 22:00 и в нем говорится, что силы противовоздушной обороны сирийской армии отразили атаку.

Атака приписывается ВВС Израиля.

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", связанный с "Хизбаллой", передал, что были атакованы как минимум четыре цели в указанном районе.

Предположительно, целью атаки был исследовательский институт по разработке новых видов вооружений.

Согласно сообщению "Аль-Маядин", удар наносился из воздушного пространства Ливана, после чего самолеты вернулись в Израиль.

В блоге Intel Air & Sea, отслеживающем вооруженные конфликты, опубликовано видео из Масьяфа, сделанное после атаки. На нем можно увидеть, что, как минимум, одна цель была поражена.

Alleged video of a building on fire near Masyaf, #Syria after the #IAF strike pic.twitter.com/WE73tQmWeM