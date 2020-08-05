Компания ImageSat опубликовала спутниковые снимки Бейрута до и после взрыва

Израильская компания ImageSat International, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B, предоставила редакции NEWSru.co.il снимки, на которых показан бейрутский порт до и после мощного взрыва.

На снимке от 5 августа 2020 года видно, что в результате взрыва на месте 12-го ангара образовалась воронка радиусом около 70 метров. Показаны и десятки других полностью или частично разрушенных ангаров в порту в радиусе, составляющем сотни метров от эпицентра взрыва. Видно, что было уничтожено судно, стоявшее около 12-го ангара. Еще одно судно перевернуто, два крупных грузовых судна развернуло взрывной волной.

При этом отмечается, что радиус поражения взрывной волной составил около 2 км.

"Хиросима" в порту Бейрута: последствия мощнейшего взрыва. Фоторепортаж

4 августа около 18:00 в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. По данным правительства Ливана, взорвались около 2750 тонн аммиачной селитры (нитрата аммония), которые хранились на складе в порту в течение шести лет.

Минздрав Ливана в ночь на 5 августа сообщило о 78 погибших и более 4000 раненых. Генеральный секретарь Ливанского общества Красного Креста Жорж Катана в эфире телеканала LBC заявил, что число погибших в результате мощного взрыва, который произошел накануне в порту Бейрута, может достигать 100 человек. По его данным, более 4000 получили ранения. Катана отметил, что состояние многих раненых тяжелое. Эти сведения не окончательные.

Взрыв привел к отключению электричества в Бейруте, что затруднило работу больниц.

Губернатор Бейрута Маруан Аббуд в прямом эфире заявил: "Это Хиросима". Он оценил ущерб от взрыва в порту в сумму от трех до пяти миллиардов долларов.

Глава правительства Ливана Хасан Диаб объявил трехдневный траур. Президент страны Мишель Аун попросил правительство собраться на экстренное заседание, чтобы объявить о введении в стране чрезвычайного положения на две недели.

Террористическая организация "Хизбалла" распространила заявление, в котором опровергаются слухи, что к взрыву в порту имеет отношение Израиль.

Предыстория

Главный редактор "Морского бюллетеня", известный эксперт по вопросам судоходства Михаил Войтенко пишет, что груз с аммиачной селитрой оказался в Бейруте в октябре 2013 года после того, как в порту было задержано судно Rhosus.

По словам Войтенко, он разбирался в этой истории в июле 2014 года по просьбе одного из российских изданий, редакция которого получила письмо от капитана судна.

В "Морском бюллетене" указано, что грузовое судно Rhosus (IMO 8630344, DWT 3226, построено в 1986 году, флаг Молдовы) по неясным причинам оказалось в Бейруте, хоте следовало в другой порт (Войтенко пишет, что причиной могли быть как техническая неисправность судна, так и какие-то проблемы с поставкой груза). Судно было задержано после "выявления ряда недостатков". На его борту на тот момент находились четыре члена экипажа (один россиянин и трое украинцев).

Судя по данным, опубликованным на сайтах Stable Seas и Fleetmon, поставщиком груза была компания Rustavi Azot. Судно Rhosus следовало из порта Батуми (Грузия) в порт Бейра (Мозамбик).

Ливанский телеканал LBC со ссылкой на Высший совет обороны Ливана подтверждает, что все 2750 тонн нитрата аммония, содержавшихся на складе в порту Бейрута, были конфискованы в 2014 году после того, как этот груз был изъят с судна Rhosus, следовавшего в Африку. Согласно этому источнику, весь конфискованный нитрат аммония был по решению суда до особого распоряжения размещен в ангаре причала №12 бейрутского порта.

Судя по данным Stable Seas и ливанских СМИ, процесс перемещения нитрата аммония с судна Rhosus в ангар 12-го причала был долгим, он занял более года (с июля 2014 по октябрь 2015 года).

Телеканал "Аль-Джазира" отмечает, что в течение четырех лет таможенная служба бейрутского порта не менее пяти раз (5 декабря 2014, 6 мая 2015, 20 мая 2016, 13 октября 2016 и 27 октября 2017) запрашивала судебные власти Ливана о том, что делать с опасным грузом. Отмечалось, что нитрат аммония хранится в неподходящих условиях (в том числе, указывалось на жаркий климат). Рассматривались три варианта: реэкспортировать аммиачную селитру, передать ее ливанской армии или продать частной ливанской компании по производству взрывчатых веществ. Но, судя по всему, решения так и не было принято.

В результате взрыва причинен огромный ущерб всему бейрутскому порту, в частности уничтожена хранившаяся в бункерах пшеница.

Власти Ливана не приводят каких-либо данных по поводу возможных хищений нитрата аммония из бейрутского порта за последние годы. Однако ливанские блогеры напоминают о неофициальном титуле порта Бейрута: "Пещера Али Бабы и 40 разбойников". На сайте "Аль-Джазиры" отмечается, что из порта за последние десятилетия похищено огромное количество различных грузов.

Российский сайт "Медиазона" пишет, что владелец судна Rhosus, проживающий на Кипре уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, по словам моряков, "фактически бросил судно" – юристы кредиторов получили три ордера на арест этого судна. "Первоначально на борту судна было восемь украинских моряков, – говорила исполнительный директор одесского фонда помощи морякам "Ассоль" Наталья Кламм. – После того, как моряки с нашей помощью обратились к украинскому консулу, пятеро наших соотечественников смогли вернуться домой. Для поддержания жизнедеятельности судна на борту остались четверо членов экипажа: трое украинцев и один россиянин". Долгое время оставшимся членам экипажа пришлось просить о помощи; вернулись из Ливана они только через год.