Власти Ливана: в Бейруте взорвался нитрат аммония, конфискованный на судне Rhosus, следовавшем из Грузии в Мозамбик

Главный редактор "Морского бюллетеня", известный эксперт по вопросам судоходства Михаил Войтенко пишет, что груз с аммиачной селитрой оказался в Бейруте в октябре 2013 года после того, как в порту было задержано судно Rhosus. (По данным Stable Seas, 23 сентября 2013 года.)

"Хиросима" в порту Бейрута: последствия мощнейшего взрыва. Фоторепортаж

В "Морском бюллетене" указано, что грузовое судно Rhosus (IMO 8630344, DWT 3226, построено в 1986 году, флаг Молдовы) по неясным причинам оказалось в Бейруте, хоте следовало в другой порт (Войтенко пишет, что причиной могли быть как техническая неисправность судна, так и какие-то проблемы с поставкой груза). Судно было задержано после "выявления ряда недостатков". На его борту на тот момент находились четыре члена экипажа (один россиянин и трое украинцев).

По сведениям Войтенко, судно Rhosus принадлежало гражданину России Игорю Гречушкину, проживающему на Кипре. Но ни владелец судна, ни владелец груза, со состоянию на июль 2014-го, не предъявляли на них своих прав.

Судя по данным, опубликованным на сайтах Stable Seas и Fleetmon, поставщиком груза была компания Rustavi Azot. Судно Rhosus следовало из порта Батуми (Грузия) в порт Бейра (Мозамбик).

Ливанский телеканал LBC со ссылкой на Высший совет обороны Ливана подтверждает, что все 2750 нитрата аммония, содержавшихся на складе в порту Бейрута, были конфискованы в 2014 году после того, как этот груз был изъят с судна Rhosus, следовавшего в Африку. Согласно этому источнику, весь конфискованный нитрат аммония был по решению суда до особого распоряжения размещен в ангаре причала №12 бейрутского порта.

Телеканал "Аль-Джазира" отмечает, что в течение четырех лет таможенная служба бейрутского порта не менее пяти раз (5 декабря 2014, 6 мая 2015, 20 мая 2016, 13 октября 2016 и 27 октября 2017) запрашивала судебные власти Ливана о том, что делать с опасным грузом. Рассматривались три варианта: реэкспортировать аммиачную селитру, передать ее ливанской армии или продать частной ливанской компании по производству взрывчатых веществ. Но, судя по всему, решения так и не было принято.

Некоторое время назад было обнаружено, что одна из дверей ангара не заперта. Администрация порта Бейрута усилила охрану ангара и поручила провести работы для обеспечения сохранности содержимого ангара. По версии Высшего совета обороны Ливана, во время процесса сварки металлической двери искры попали на хранившиеся на складе фейерверки, возгорание которых впоследствии привело к детонации нескольких тысяч тонн нитрата аммония. При этом отмечается, что взрыв 2750 тонн нитрата аммония эквивалентен взрыву 1800 тонн тротила.

В результате взрыва причинен огромный ущерб всему бейрутскому порту, в частности уничтожена хранившаяся в бункерах пшеница.

Власти Ливана не приводят каких-либо данных по поводу возможных хищений нитрата аммония из бейрутского порта за последние годы.

Российский сайт "Медиазона" пишет, что владелец судна Rhosus, проживающий на Кипре уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, по словам моряков, "фактически бросил судно" – юристы кредиторов получили три ордера на арест этого судна. "Первоначально на борту судна было восемь украинских моряков, – говорила исполнительный директор одесского фонда помощи морякам "Ассоль" Наталья Кламм. – После того, как моряки с нашей помощью обратились к украинскому консулу, пятеро наших соотечественников смогли вернуться домой. Для поддержания жизнедеятельности судна на борту остались четверо членов экипажа: трое украинцев и один россиянин". Долгое время оставшимся членам экипажа пришлось просить о помощи; вернулись из Ливана они только через год.

Взрыв в порту Бейрута

4 августа около 18:00 в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. По данным правительства Ливана, взорвались около 2750 тонн аммиачной селитры (нитрата аммония), которые хранились на складе в порту в течение шести лет.

Минздрав Ливана в ночь на 5 августа сообщило о 78 погибших и более 4000 раненых. Генеральный секретарь Ливанского общества Красного Креста Жорж Катана в эфире телеканала LBC заявил, что число погибших в результате мощного взрыва, который произошел накануне в порту Бейрута, может достигать 100 человек. По его данным, более 4000 получили ранения. Катана отметил, что состояние многих раненых тяжелое. Эти сведения не окончательные.

Взрыв привел к отключению электричества в Бейруте, что затруднило работу больниц.

Губернатор Бейрута Маруан Аббуд в прямом эфире заявил: "Это Хиросима".

Глава правительства Ливана Хасан Диаб объявил трехдневный траур. Президент страны Мишель Аун попросил правительство собраться на экстренное заседание, чтобы объявить о введении в стране чрезвычайного положения на две недели.

Террористическая организация "Хизбалла" распространила заявление, в котором опровергаются слухи, что к взрыву в порту имеет отношение Израиль.