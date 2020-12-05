В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4. Подземные толчки ощущались и в Израиле

В субботу, 5 декабря, на юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3.

По данным Геологической службы США, эпицентр находился в Средиземном море, в районе города Газипаша провинции Анталья. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

Подземные толчки ощущались и в Израиле: от северных районов страны до округа Шфела. Геологическая служба Израиля уточнила, что эпицентр землетрясения находился в 436 километрах от Нагарии. Израильтяне сообщали, что сильных толчков было, по крайней мере, два; в домах двигалась мебель, раскачивались лампы. Пострадавших нет.

Также сообщалось о землетрясении на Кипре, в Сирии и Ливане.