Воздушный удар по иранскому военному объекту около Масьяфа. Подробности

Вечером 4 июня, в 21:25, был нанесен ракетный удар с воздуха по военному заводу и исследовательскому центру в районе аз-Зауи, на окраине сирийского города Масьяф (к западу от Хамы). Редакция NEWSru.co.il и многие другие СМИ сообщали об этой атаке.

По версии Дамаска, которая была представлена в сообщениях сирийского государственного агентства SANA, а также на ливанских телеканалах "Аль-Манар" и "Аль-Маядин", ассоциированных с "Хизбаллой", атака была осуществлена израильскими ВВС. "Сирийские средства ПВО немедленно отреагировали на вражеские ракеты и сбили несколько из них... В результате агрессии был причинен материальный ущерб, при этом никто не пострадал", – утверждается в этих сообщениях. По сведениям "Аль-Маядин", из воздушного пространства Ливана были атакованы как минимум четыре цели в указанном районе, после чего самолеты вернулись в Израиль.

В блоге Intel Air & Sea, отслеживающем вооруженные конфликты, было опубликовано видео из Масьяфа, сделанное после атаки. На нем можно увидеть, что, как минимум, одна цель была поражена.

Alleged video of a building on fire near Masyaf, #Syria after the #IAF strike pic.twitter.com/WE73tQmWeM