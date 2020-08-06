В ответ на "огненный террор" ЦАХАЛ нанес удар по туннелю ХАМАСа в Газе
Около 23:00 в палестинских источниках начали появляться сообщения о том, что ЦАХАЛ наносит удары по позициям террористов в Газе.
Хамасовский "Палестинский информационный центр" написал https://twitter.com/PalinfoAr/status/1291465652436434945 о взрыве на севере сектора Газы. Согласно этому источнику, удар был нанесен с воздуха.
Сообщения о действиях израильской армии начали поступать после того, как в течение дня из сектора в сторону израильской территории были запущены десятки шаров, несущих контейнеры с легковоспламеняющейся жидкостью или взрывные устройства.
"Огненные шары" стали причиной пожаров в региональных советах Эшколь и Шаар а-Негев. За день выгорело около 300 дунамов растительности. Взрывное устройство, доставленное воздушным шаром, было обнаружено в промышленной зоне города Арад, в 80 км от сектора Газы.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что военно-воздушные силы нанесли удар по подземной инфраструктуре ХАМАСа на севере сектора Газы. В сообщении подчеркивается, что этот удар стал ответом на "огненный террор".
Новостная служба медиакорпорации "Кан" в своем "твиттере" опубликовала запись с камеры наблюдения, установленной в одном из приграничных кибуцев, на которую запечатлен момент взрыва в Газе.
בעקבות שיגור בלוני התבערה לשטח ישראל במהלך היום: צה"ל תקף ברצועת עזה | תיעוד@Itsik_zuarets— כאן חדשות (@kann_news) August 6, 2020
(צילום: מעיין שניאור) pic.twitter.com/tj0kfmT1fg
За сутки "огненным террором" уничтожены 300 дунамов растительности на границе с Газой
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