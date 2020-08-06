В ответ на "огненный террор" ЦАХАЛ нанес удар по туннелю ХАМАСа в Газе

Около 23:00 в палестинских источниках начали появляться сообщения о том, что ЦАХАЛ наносит удары по позициям террористов в Газе.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" написал https://twitter.com/PalinfoAr/status/1291465652436434945 о взрыве на севере сектора Газы. Согласно этому источнику, удар был нанесен с воздуха.

Сообщения о действиях израильской армии начали поступать после того, как в течение дня из сектора в сторону израильской территории были запущены десятки шаров, несущих контейнеры с легковоспламеняющейся жидкостью или взрывные устройства.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что военно-воздушные силы нанесли удар по подземной инфраструктуре ХАМАСа на севере сектора Газы. В сообщении подчеркивается, что этот удар стал ответом на "огненный террор".

Новостная служба медиакорпорации "Кан" в своем "твиттере" опубликовала запись с камеры наблюдения, установленной в одном из приграничных кибуцев, на которую запечатлен момент взрыва в Газе.