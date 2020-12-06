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NEWSru.co.il :: Ближний Восток6 декабря 2020 г., 16:23

Представитель КСИР подтвердил: Фахризаде убили оружием со спутниковым наведением

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Представитель КСИР подтвердил: Фахризаде убили оружием со спутниковым наведением

Официальный представитель "Корпуса стражей исламской революции" Рамазан Шариф подтвердил публиковавшуюся ранее информацию о том, что "отец иранской атомной бомбы" Мохсен Фахризаде был убит "передовым электронным оборудованием, управлявшимся со спутника", сообщает сайт Sepah News.

При этом Шариф заявил: "Сионисты очень хорошо знают, что их действия не останутся без ответа, и это тема на годы. Что им было доказано".


Агентство Fars, в свою очередь, передает, что, по данным спецслужб КСИР, оружие, управляемое со спутника, было установлено на пикапе Nissan и вело огонь с расстояния около 150 метров по кортежу, в котором следовал Фахризаде.

Согласно официальной версии Тегерана, переданной в СМИ, на месте происшествия не было никого, кроме ученого (возглавлявшего отдел исследований и инноваций при министерстве обороны Ирана и имевшего должность замминистра) и его телохранителей.

Судя по заявлениям КСИР, организаторам ликвидации Фахризаде удалось заманить его в засаду, не рискуя жизнями агентов во время финальной фазы операции.

При этом Тегеран обвиняет в убийстве Фахризаде Израиль, США, Саудовскую Аравию и оппозиционную "Организацию моджахедов иранского народа".

Ранее в СМИ публиковались версии, согласно которым в операции по ликвидации Фахризаде были задействованы десятки агентов. При этом сообщалось, что после того, как автоматическое оружие, установленное на пикапе Nissan "отработало", пикап взорвался, а затем один из агентов вытащил Фахризаде из машины и сделал контрольный выстрел. (Сообщения о контрольном выстреле Тегеран опровергает.)

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