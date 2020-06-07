Спецслужбы ПА предотвратили диверсии против израильских военных около Дженина

На минувшей неделе палестинские силы безопасности предотвратили диверсии против израильских военных около Дженина, сообщает Ynet. В публикации отмечается, что спецслужбы ПА не допустили осуществления этих атак, несмотря на прекращение координации действий с израильскими коллегами.

Согласно указанному источнику, боевики одной из террористических группировок планировали заложить десятки взрывных устройств трубчатого типа на окраине Дженина на обычном пути следования подразделений ЦАХАЛа, проводящих операции по задержанию лиц, подозреваемых в террористической деятельности.

Силами безопасности ПА 4 июня были конфискованы около 30 готовых к применению взрывных устройств. Было также найдено огнестрельное оружие боевиков. Впоследствии был обнаружен еще один тайник, в котором хранились 10 взрывных устройств и пистолет-пулемет "Карл Густав" ("Карло").

Была ли своевременно передана информация о предотвращенных диверсиях израильским силам безопасности, неизвестно.

Напомним, что 19 мая глава палестинский администрации Махмуд Аббас (Абу Мазен) объявил, что его структуры считают себя свободными от всех договоренностей с Израилем и США, включая соглашения о координации действий в области безопасности. По словам Аббаса, с этого момента Израиль, в соответствии с нормами международного права, должен взять на себя ответственность за оккупированную палестинскую территорию. Решение было принято на фоне заявлений властей Израиля о планах аннексии Иорданской долины и частичной аннексии Иудеи и Самарии.

21 мая премьер-министр Палестинской автономии Мухаммад аш-Штайэ провел встречу с главами служб безопасности, на которой обсуждался механизм реализации решения Махмуда Аббаса о разрыве отношений с Израилем и США. На встрече присутствовали главы Служб общей и военной разведки, Службы превентивной безопасности и Общей службы безопасности, а также других силовых структур. Мухаммад аш-Штайэ распорядился немедленно прекратить любые контакты с израильскими коллегами, включая "горячую линию", которой пользовались израильские и палестинские спецслужбы для обмена информацией в чрезвычайных ситуациях. Сообщалось, что будут прекращены рабочие встречи между офицерами служб безопасности. Израильская радиостанция "Кан Бет", комментируя сложившуюся ситуацию, отмечала, что это не первый случай, когда Махмуд Аббас объявляет о прекращении координации действий в области безопасности с Израилем. Однако во все предыдущие разы "горячая линия" продолжала работать.