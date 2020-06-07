Умер бывший лидер "Исламского джихада" Рамадан Шаллах

В субботу, 6 июня, в возрасте 62 лет умер бывший лидер террористической организации "Исламский джихад" Рамадан Шаллах.

Точное место смерти Шаллаха, перенесшего два года назад серию инсультов, неизвестно, однако предполагается, что он умер в Ливане.

Шаллах возглавлял "Исламский джихад" с 1995 по 2018 год. Он покинул пост после тяжелого инсульта. В "Исламском джихаде" утверждали, что Шаллах был отравлен израильскими спецслужбами.

Место Шаллах во главе "Исламского джихада" занял Зияд ан-Нахала.

Рамадан Шаллах. Краткая справка

Рамадан Шаллах (Рамадан Абдалла Мухаммад Шаллах) – родился в лагере беженцев Саджайя (сектор Газы) 1 января 1958 года; еще подростком принимал участие в деятельности палестинских националистических организаций; в начале 80-х вступил в организацию, созданную Фатхи Шкаки, позже получившую название "Исламский джихад".

Вскоре был вынужден бежать из сектора Газы, после того, как контроль над сектором установила Армия обороны Израиля. В отличие от многих других палестинских арабов, Шаллах не отправился в Ливан, он решил получить европейское образование – поступил в Дурхэмский университет (Великобритания), который окончил в 1988-м году, получив ученую степень по специальности "Исламская экономика".

В 1989-м переехал в США, штат Флорида, где в 1990-м стал одним из основателей "Организации по изучению мира и ислама" (World & Islam Studies Enterprise). В мае 1995-го был вынужден покинуть США, опасаясь преследований со стороны американских властей.

После уничтожения лидера "Исламского джихада" и своего "учителя" Фатхи Шкаки (октябрь 1995) возглавил эту организацию.

До начала гражданской войны в Сирии постоянно проживал в Дамаске (Сирия), где располагался главный штаб "Исламского джихада". Поддерживал тесные связи с правительствами Сирии и Ирана. Регулярно бывал в Тегеране.

В марте 2018 года перенес тяжелый инсульт и впал в кому. Умер 6 июня 2020 года.