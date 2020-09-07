Король Салман: "Нормализация с Израилем – только после палестинского государства"

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдул-Азизом. Как сообщает агентство SPA, монарх выразил поддержку арабской мирной инициативе, предусматривающей создание палестинского государства, как основе для урегулирования палестино-израильского конфликта.

Дав высокую оценку миротворческим усилиям американского президента, король заявил: "Мы стремимся к долгосрочному и справедливому урегулированию палестинского вопроса. Это необходимо для достижения мира. На это направлены основные усилия королевства".

Тем самым монарх дал понять, что не готов последовать примеру Объединенных Арабских Эмиратов и достичь с Израилем соглашения о нормализации. Несмотря на тесные неформальные связи двух государств, Салман будет готов заключить формальный договор только после урегулирования конфликта с палестинцами.

Ранее СМИ сообщали о серьезных разногласиях по данному вопросу в правящем Саудовской Аравии тандеме. Наследник престола принц Мухаммад бин Салман выступает за нормализацию, считая нецелесообразным дожидаться согласия палестинцев на подписание соглашения с Израилем.

Мирный договор между еврейским государством и Объединенными Арабскими Эмиратами должен быть подписан в Белом доме 13 сентября. Большой интерес вызывает вопрос, будут ли на церемонии представители Саудовской Аравии и какого ранга.