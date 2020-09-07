Иерусалим:
28 - 36°
Тель-Авив:
26 - 31°
Эйлат:
32 - 42°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток7 сентября 2020 г., 08:52

Король Салман: "Нормализация с Израилем – только после палестинского государства"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Король Салман: "Нормализация с Израилем – только после палестинского государства"

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдул-Азизом. Как сообщает агентство SPA, монарх выразил поддержку арабской мирной инициативе, предусматривающей создание палестинского государства, как основе для урегулирования палестино-израильского конфликта.

Дав высокую оценку миротворческим усилиям американского президента, король заявил: "Мы стремимся к долгосрочному и справедливому урегулированию палестинского вопроса. Это необходимо для достижения мира. На это направлены основные усилия королевства".

Тем самым монарх дал понять, что не готов последовать примеру Объединенных Арабских Эмиратов и достичь с Израилем соглашения о нормализации. Несмотря на тесные неформальные связи двух государств, Салман будет готов заключить формальный договор только после урегулирования конфликта с палестинцами.


Ранее СМИ сообщали о серьезных разногласиях по данному вопросу в правящем Саудовской Аравии тандеме. Наследник престола принц Мухаммад бин Салман выступает за нормализацию, считая нецелесообразным дожидаться согласия палестинцев на подписание соглашения с Израилем.

Мирный договор между еврейским государством и Объединенными Арабскими Эмиратами должен быть подписан в Белом доме 13 сентября. Большой интерес вызывает вопрос, будут ли на церемонии представители Саудовской Аравии и какого ранга.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 03 сентября 2020
Источник: в ближайшие недели Израиль и Бахрейн заключат соглашение о нормализации
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 02 сентября 2020
Кушнер встретился с королем Бахрейна и наследником престола Саудовской Аравии
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 01 сентября 2020
Наследник престола ОАЭ декларировал приверженность палестинскому государству

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:52 Король Салман: "Нормализация с Израилем – только после палестинского государства"
18:07 Турция осудила намерение Косово открыть посольство в Иерусалиме
14:22 Помпео: "США, Израиль и ОАЭ сформируют антииранский союз"
13:45 В Бейруте прекращены спасательные работы: "Признаков жизни нет"
13:18 В Тегеране прошли переговоры министров обороны Индии и Ирана
12:25 Суха Арафат: "У меня есть свидетельства коррупции и шпионажа в руководстве ПА"
11:47 "Братство, джихад и общая судьба": Ханийя провел переговоры с Насраллой
11:04 Эрдоган пригрозил Греции войной
09:54 Турция перебросила 40 танков на границу Греции: "плановая операция"
06:57 Великобритания, Франция и Германия могут ввести санкции против Ирана после доклада МАГАТЭ
...