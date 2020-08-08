Акции протеста в Бейруте: ливанцы обвиняют власти в халатности, приведшей к взрыву

В субботу, 8 августа, в центре Бейрута, на площади Аль-Шахада, собрались десятки тысяч ливанцев, обвиняющих власти в том, что их халатность привела к взрыву в бейрутском порту. Собравшиеся скандируют также: "Хизбалла" – террористы!".

Израильский блогер "Абу Али", специализирующийся на ближневосточной тематике, отмечает, что организаторы акции соорудили виселицы, намекая на то, что виновные должны понести наказание. В процессе акции на виселицы подвесили кукол, изображающих лидера "Хизбаллы" Хасана Насраллу и президента Ливана Мишеля Ауна.

Кроме того, в последние дни рисунки виселиц, символизирующие призыв наказать виновных в катастрофе, во множестве появились на улицах Бейрута.

Несколько групп протестующих предприняли попытки прорваться к правительственным зданиям, однако полиция преградила им путь, обстреливая резиновыми пулями и распыляя слезоточивый газ, сообщает ВВС. Протестующие ворвались в здание министерства иностранных дел Ливана, расположенное в районе Ашрафия. На плакатах ворвавшихся в МИД написано "Бейрут – демилитаризованный город" и "Столица революции".

Ливанский "Красный крест" сообщает о более чем 230 пострадавших в результате столкновений с полицией. По последним данным, силы безопасности открыли огонь по протестующим в районе здания парламента.

По сообщениям СМИ, участники акции протеста штурмуют здания министерства экономики, энергетики и окружающей среды.

Накануне главарь "Хизбаллы" Хасан Насралла выступил на телеканале "Аль-Манар", заявив, что возглавляемая им организация непричастна к взрыву в порту. Правительство Ливана также обратилось к населению, пообещав найти и наказать виновных в катастрофе. Однако, по мнению экспертов, ливанцы утратили доверие к властям и их заявлениям.

По состоянию на 8 августа, число жертв взрыва в порту Бейрута увеличилось до 158; по последним данным, пострадали более 6000 человек, пропавшими без вести считаются 20 человек. Их поиски будут продолжаться без перерывов ближайшие 24 часа.

4 августа около 18:00 в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. По данным правительства Ливана, взорвались около 2750 тонн аммиачной селитры (нитрата аммония), которые хранились на складе в порту в течение шести лет после конфискации на судне Rhosus (по документам, шло из Грузии в Мозамбик под флагом Молдовы, принадлежало гражданину России, экипаж российско-украинский). По данным предварительного расследования, взрыв был следствием длительного хранения аммиачной селитры в ненадлежащих условиях, непосредственной причиной взрыва стало возгорание хранившихся по-соседству фейерверков, которые загорелись от искр при сварке металлической двери ангара. Начато расследование, задержаны подозреваемые. Но очевидно, что в происшедшем виновно множество людей, как принимавших решения по опасному грузу, так и не принявших никаких решений по данному вопросу, хотя имели для этого полномочия. На данном этапе расследования власти Ливана отвергают версию о чьих-либо злонамеренных действиях. Даже "Хизбалла" заявила о непричастности Израиля к взрыву.

По предварительной оценке ливанских властей, ущерб от мощнейшего взрыва в порту Бейрута, прогремевшего 4 августа, составляет до 15 миллиардов долларов, что может иметь катастрофические последствия для экономики страны, переживающей тяжелый кризис.

Национальное агентство новостей Ливана (NNA) сообщило об аресте 16 человек в рамках расследования взрыва в порту Бейрута. Представитель военного суда Фади Акики сообщил журналистам, что все задержанные работали в порту. Среди них работники администрации порта и таможенного управления, рабочие, производившие ремонт в ангаре, а также те, кто отвечал за хранение взрывчатого вещества в нем. В числе задержанных директор порта Хасан Критам. Кроме того, допрошены 18 человек, которые могут быть причастными к катастрофе.





