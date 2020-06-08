Палестинский суд отменил указ Аббаса о передаче РПЦ участка в Хевроне

Высший суд справедливости Палестинской автономии отменил решение председателя ПА Махмуда Аббаса о передаче Русской православной церкви земель в районе монастыря Святой троицы в Хевроне. Земли будут переданы хевронскому Вакфу. Об этом сообщает агентство Maan.

Речь идет о земле, на которой, как утверждается, расположена гробница Тамима ад-Дари, одного из сподвижников пророка Мухаммада. Хеврон был дарован ему пророком еще до мусульманского завоевания Святой земли, и он стал первым арабским властителем этого города.

"Я хочу выразить благодарность суду за справедливый вердикт, восстановивший в своих правах палестинский народ, жителей Хеврона и в особенности, потомков досточтимого соратника Пророка", – заявил агентству Maan глава местного Вакфа шейх Ахмад Байуд ат-Тамими. По его словам, в свое время Вакф собирался предоставить эту землю для строительства технического университета и больницы. Шейх выразил уверенность, что решение будет реализовано, и в Хевроне появятся учреждения, так нужные его жителям.

Указ о передаче участка РПЦ Аббас подписал в январе 2017 года. Ответом стали массовые беспорядки в Хевроне, организованные исламистским движением "Хизб ут-Тахрир". Еще до того исламисты распространяли в городе слухи, что РПЦ продаст участок евреям для строительства нового поселения.

Исламисты также подчеркивали, что Россия совершила множество преступлений против мусульман, в том числе, "в Афганистане, Чечне и Крыму", и нельзя допустить передачи земель Вакфа этому "кровожадному режиму".





