"Аль-Джазира": в ходе столкновений в Бейруте пострадали более 700 человек

По данным катарского телеканала "Аль-Джазира", в минувшую субботу, 8 августа, в результате столкновений во время массовых акций протеста в Бейруте пострадали не менее 728 человек.

Ранее сообщалось, что в ходе столкновений с протестующими погиб сотрудник полиции.

8 августа в центре Бейрута, на площади Аш-Шахада, собрались десятки тысяч ливанцев, обвиняющих власти в том, что их халатность привела к взрыву в бейрутском порту. Собравшиеся скандировали также: "Хизбалла" – террористы!" Участники акции протеста штурмовали здания министерства экономики, энергетики, окружающей среды и иностранных дел Ливана. Здания были захвачены демонстрантами, но позже военные освободили помещения министерств от посторонних.

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По данным министерства здравоохранения Ливана, в результате взрывов погибли не менее 158. Десятки считаются пропавшими без вести. Продолжается расчистка завалов, под которыми могут находиться люди. Более 6000 человек получили ранения и травмы. Около 100 пострадавших остаются в больницах, многие из них в тяжелом состоянии.

В результате взрыва на месте 12-го ангара образовалась воронка радиусом около 70 метров. Десятки других ангаров разрушены. Было уничтожено судно, стоявшее около 12-го ангара. Еще одно судно перевернулось. Пострадали еще два грузовых судна. Причинен огромный ущерб зданиям, инфраструктурам и транспортным средствам в радиусе около 2 км от эпицентра взрыва. Около 250 тысяч человек лишились крова, так как их жилье полностью или частично разрушено. Помимо прочего, уничтожен запас пшеницы, хранившейся в порту.

Национальное агентство новостей Ливана (NNA) сообщило об аресте 16 человек в рамках расследования взрыва в порту Бейрута. Представитель военного суда Фади Акики сообщил журналистам, что все задержанные работали в порту. Среди них работники администрации порта и таможенного управления, рабочие, производившие ремонт в ангаре, а также те, кто отвечал за хранение взрывчатого вещества в нем. В числе задержанных директор порта Хасан Критам. Кроме того, допрошены 18 человек, которые могут быть причастными к катастрофе.