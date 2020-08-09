В ответ на "огненный террор" ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по объекту ХАМАСа в Газе
В ночь на 10 августа израильские ВВС нанесли удары по террористической инфраструктуре ХАМАСа в секторе Газы. Около полуночи палестинские источники сообщили об активных полетах израильских самолетов и беспилотников над сектором.
В "твиттере" Палестинского агентства новостей появились сообщения о том, что удары наносятся по целям в северной части анклава.
По информации Управления природы и парков Израиля, в последнюю волну "огненного террора" были уничтожены около 1000 дунамов растительности на юге Израиля.
Вечером 9 августа журналист телеканала "Кешет-12" Нир Двори сообщил, что министр обороны Бени Ганц и начальник Генштаба Авив Кохави провели совещание, посвященное ситуации на границе с Газой. Согласно опубликованной им информации, на совещании было принято решение дать "жесткий ответ" на продолжающийся "огненный террор", даже если это приведет к дополнительной эскалации конфликта на границе с Газой.
Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что ВВС ЦАХАЛа атаковали наблюдательные посты ХАМАСа на севере сектора Газы.
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