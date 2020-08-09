В ответ на "огненный террор" ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по объекту ХАМАСа в Газе

В ночь на 10 августа израильские ВВС нанесли удары по террористической инфраструктуре ХАМАСа в секторе Газы. Около полуночи палестинские источники сообщили об активных полетах израильских самолетов и беспилотников над сектором.

В "твиттере" Палестинского агентства новостей появились сообщения о том, что удары наносятся по целям в северной части анклава.

По информации Управления природы и парков Израиля, в последнюю волну "огненного террора" были уничтожены около 1000 дунамов растительности на юге Израиля.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что ВВС ЦАХАЛа атаковали наблюдательные посты ХАМАСа на севере сектора Газы.



