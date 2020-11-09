Axios: администрация Трампа готовит "поток" новых санкций против Ирана

Администрация действующего президента США Дональда Трампа вместе с Израилем и несколькими странами Персидского залива готовится ввести "поток" новых санкций против Ирана до инаугурации Джо Байдена 20 января 2021 года, пишет на портале Axios известный израильский журналист Барак Равид со ссылкой на два израильских источника.

В публикации сказано, что в воскресенье, 8 ноября, в Израиль прибыл посланник администрации Трампа по иранской проблематике Эллиот Абрамс, который встречался с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и главой Совета национальной безопасности Меиром Бен-Шаббатом, чтобы обсудить план введения новых антииранских санкций.

9 ноября Абрамс встретится с министром обороны Израиля Бени Ганцем и министром иностранных дел Габи Ашкенази, чтобы проинформировать их об этом плане.

Как отмечается в статье, сам Эллиот Абрамс от комментариев по поводу проводимых встреч и обсуждаемого плана воздержался.

По мнению администрации Трампа, введение новых санкций затруднит для администрации Байдена возобновление "ядерной сделки", заключенной с Ираном в 2015 году.

В статье говорится, что за последние несколько недель администрация Трампа, при участии представителей израильских дипломатического и силового ведомств, подготовила "банк целей" иранских организаций, которые будут подвергнуты санкциям.

Несколько дней назад на закрытом брифинге Абрамс сказал, что администрация Трампа хочет объявить о новом пакете санкций против Ирана до 20 января, пишет Равид. Он отмечает, что эти санкции не будут непосредственно связаны с иранской ядерной программой, так как подобные меры, скорее всего, администрация Байдена аннулирует. Судя по имеющейся информации, санкции будут направлены на организации, связанные с иранской программой баллистических ракет и иранской помощью террористическим группировкам, а также будут ориентированы на борьбу с нарушениями прав человека Ираном. Отмену таких санкций новой американской администрации обосновать будет гораздо сложнее.

Из Израиля Эллиот Абрамс отправится в Абу-Даби и Эр-Рияд, чтобы обсудить план введения новых антииранских санкций, пишет Axios.