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NEWSru.co.il :: Ближний Восток10 августа 2020 г., 20:16

На фоне протестов премьер-министр Ливана объявил об отставке правительства

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На фоне протестов премьер-министр Ливана объявил об отставке правительства

Премьер-министр Ливана Хасан Дияб, выступая с телеобращением к народу, объявил об отставке правительства. Он заявил, что "система коррупции оказалась сильнее ливанского государства". Его выступление транслировалось ливанскими и панарабскими телеканалами.

Кабинет технократов был сформирован в январе 2020 года. Правительство Дияба опиралось на поддержку парламентского большинства, которое возглавляет пропрезидентское Свободное политическое движение и шиитский тандем партий "Амаль" и "Хизболллы".

В своей прощальной речи Хасан Дияб заявил, что члены его правительства не преследовали личных целей. "Но те круги, которые находились у власти на протяжении 30 лет, развернули против нас травлю и настроили против нас народ".


Хасан Дияб объявил об отставке правительства после того, как со своих постов ушли три министра - юстиции, информации и экологии, а также восемь членов ливанского парламента.

В то время, когда Хасан Дияб выступал с прощальной речью, возле здания парламента в Бейруте возобновились беспорядки. Полиция применяет гранаты со слезоточивым газом.

Массовые акции протеста проходят в Бейруте третий день. Ливанцы возлагают на правительство ответственность за трагедию в Бейрутском порту, где в течение многих лет хранились взрывчатые вещества.

4 августа около 18:00 в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. По данным правительства Ливана, взорвались около 2750 тонн аммиачной селитры (нитрата аммония), которые хранились на складе в порту в течение шести лет после конфискации на судне Rhosus (по документам, шло из Грузии в Мозамбик под флагом Молдовы, принадлежало гражданину России, экипаж российско-украинский). По данным предварительного расследования, взрыв был следствием длительного хранения аммиачной селитры в ненадлежащих условиях, непосредственной причиной взрыва стало возгорание хранившихся по-соседству фейерверков, которые загорелись от искр при сварке металлической двери ангара. Начато расследование, задержаны подозреваемые. Но очевидно, что в происшедшем виновно множество людей, как принимавших решения по опасному грузу, так и не принявших никаких решений по данному вопросу, хотя имели для этого полномочия. На данном этапе расследования власти Ливана отвергают версию о чьих-либо злонамеренных действиях. Даже "Хизбалла" заявила о непричастности Израиля к взрыву.


По данным министерства здравоохранения Ливана, в результате взрывов погибли не менее 158. Десятки считаются пропавшими без вести. Продолжается расчистка завалов, под которыми могут находиться люди. Более 6000 человек получили ранения и травмы.

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