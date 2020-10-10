Власти сектора Газы открыли школы, несмотря на эпидемию коронавируса

Власти сектора Газы приняли решение открыть школы, несмотря на эпидемию коронавируса. В субботу, 10 октября, обучение возобновились для учащихся средних и старших классов, также открылись вузы, сообщает Safa.

Мухаммад Авад, ответственный за координацию деятельности правительства, посетил в первый учебный день несколько школ. После этой инспекционной поездки Авад заявил, что "Газа способна бросить вызов коронавирусу", однако подчеркнул, что дальнейшие этапы выполнения плана по открытию учебных заведений будут зависеть от неукоснительного следования правилам безопасности, разработанным минздравом для учащихся и педагогического состава.