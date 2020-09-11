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NEWSru.co.il :: Ближний Восток11 сентября 2020 г., 20:10

Трамп: Израиль и Бахрейн договорились о нормализации отношений

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Трамп: Израиль и Бахрейн договорились о нормализации отношений

В пятницу, 11 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Бахрейн, при посредничестве Соединенных Штатов, договорились о нормализации отношений, сообщает Reuters.

Предполагается, что в ближайшее время власти Бахрейна объявят о присоединении к мирному договору, который должен быть подписан на следующей неделе между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прокомментировал это сообщение, сказав: "Наступила новая эра – эра мира. Мы инвестировали в мир в течение долгих лет, теперь мир будет инвестировать в Израиль, что приведет к большим вливаниям в израильскую экономику".


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Источник: в ближайшие недели Израиль и Бахрейн заключат соглашение о нормализации

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