Нормализация отношений Израиля и Бахрейна. Реакции ОАЭ, Египта, ПА и Ирана

В пятницу, 11 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Бахрейн, при посредничестве Соединенных Штатов, договорились об установлении дипломатических отношений.

Халид Бин Ахмад, бывший глава МИД Бахрейна, а ныне – государственный советник, прокомментировал мирное соглашение с Израилем, заявив, что оно служит стабильности и безопасности всего Ближнего Востока. Он добавил, что успех Бахрейна дает надежду всему региону.

МИД Объединенных Арабских Эмиратов приветствовал решение Бахрейна и поздравил Израиль и Бахрейн с новой вехой в их отношениях.

Президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси также заявил, что видит в нормализации отношений Бахрейна и Израиля надежду для всего региона и "решение палестинского вопроса".

Пресс-секретарь ХАМАСа Хазем Касем обвинил Бахрейн в "предательстве интересов палестинского народа". Также ХАМАС обвинил арабские государства в разобщенности и нежелании выступить единым фронтом против сделки, инициированной США.

Официальный Тегеран заявил, что Бахрейн, заключая "сделку с Израилем, становится соучастником преступлений сионистского режима". Иран подчеркнул, что "своей позорной сделкой Бахрейн предал борьбу палестинцев, бросив их на алтарь американских выборов" и предрек, что "эти действия приведут к росту ненависти и гнева палестинцев".

Предполагается, что в ближайшее время власти Бахрейна объявят о присоединении к мирному договору, который должен быть подписан на следующей неделе между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прокомментировал это сообщение, сказав: "Наступила новая эра – эра мира. Мы инвестировали в мир в течение долгих лет, теперь мир будет инвестировать в Израиль, что приведет к большим вливаниям в израильскую экономику".