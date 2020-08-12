В ответ на "огненный террор" ЦАХАЛ атаковал объекты ХАМАСа в Газе. Подробности
В ночь на среду, 12 августа, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что израильская армия атаковала объекты террористической организации ХАМАС в секторе Газы в ответ на "огненный террор". В официальном сообщении сказано, что боевые вертолеты и танки обстреляли военный комплекс, подземную инфраструктуру и наблюдательные пункты боевиков ХАМАСа. В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что власти Израиля возлагают на ХАМАС, контролирующий Газу, ответственность за любую враждебную деятельность с территории сектора.
Агентство Safa, офис которого находится в Газе, сообщает, что израильские ВВС выпустили несколько ракет по объекту "Насарим" (Нецарим), к западу от города Газа, по цели около бывшего аэропорта Газы к востоку от Рафаха, а также по контрольно-пропускным пунктам в районе Ан-Нахда к востоку от Рафаха и возле свалки Джухр ад-Дик к востоку от города Газа. В сообщении отмечается, что был причинен значительный ущерб, но сведений о пострадавших не поступало.
Вечером 11 августа пожарная служба Израиля сообщала, что в течение вторника на израильской территории, граничащей с сектором Газы, было зафиксировано 68 пожаров, вызванных "огненными шарами". Отмечалось, что это рекордное число пожаров после возобновления "огненного террора" из Газы.
Глава израильского правительства Израиля Биньямин Нетаниягу 11 августа во время визита на базу ВВС "Хацор" заявил, что Израиль отнесется со всей серьезностью к "огненному террору", который будет иметь "ужасные последствия" для ХАМАСа и "Исламского джихада".
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