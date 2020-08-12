В ответ на "огненный террор" ЦАХАЛ атаковал объекты ХАМАСа в Газе. Подробности

В ночь на среду, 12 августа, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что израильская армия атаковала объекты террористической организации ХАМАС в секторе Газы в ответ на "огненный террор". В официальном сообщении сказано, что боевые вертолеты и танки обстреляли военный комплекс, подземную инфраструктуру и наблюдательные пункты боевиков ХАМАСа. В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что власти Израиля возлагают на ХАМАС, контролирующий Газу, ответственность за любую враждебную деятельность с территории сектора.

Агентство Safa, офис которого находится в Газе, сообщает, что израильские ВВС выпустили несколько ракет по объекту "Насарим" (Нецарим), к западу от города Газа, по цели около бывшего аэропорта Газы к востоку от Рафаха, а также по контрольно-пропускным пунктам в районе Ан-Нахда к востоку от Рафаха и возле свалки Джухр ад-Дик к востоку от города Газа. В сообщении отмечается, что был причинен значительный ущерб, но сведений о пострадавших не поступало.

Глава израильского правительства Израиля Биньямин Нетаниягу 11 августа во время визита на базу ВВС "Хацор" заявил, что Израиль отнесется со всей серьезностью к "огненному террору", который будет иметь "ужасные последствия" для ХАМАСа и "Исламского джихада".