В связи с делом о мега-взрыве в Бейруте Interpol выдал "красный ордер" на арест двух граждан России

Interpol выдал "красный ордер" на арест граждан России Игоря Гречушкина (бывшего владельца сухогруза Rhosus) и Бориса Прокошева (капитана этого судна) из-за взрыва в порту Бейрута, сообщает ливанское агентство NNA.

"Красный ордер" выдан на основе запроса, поданного судьей Гасаном аль-Хури.

Взрыв в порту Бейрута

4 августа 2020 года около 18:00 в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. По данным правительства Ливана, взорвались около 2750 тонн аммиачной селитры (нитрата аммония), которые хранились на складе в порту в течение шести лет после конфискации на судне Rhosus (по документам, шло из Грузии в Мозамбик под флагом Молдовы, принадлежало гражданину России Игорю Гречушкину, экипаж российско-украинский). Позже было объявлено, что, судя по мощности взрыва, аммиачной селитры на складе было примерно в полтора раза меньше.

По официальным данным, жертвами взрыва стали не менее 190 человек, ранения и травмы получили более 6500 человек.

Более 50 тысяч домов пострадали от взрыва.

По данным расследования, взрыв был следствием длительного хранения аммиачной селитры в ненадлежащих условиях, непосредственной причиной взрыва стало возгорание хранившихся по-соседству фейерверков, которые загорелись от искр при сварке металлической двери ангара. Задержаны десятки подозреваемых в косвенной причастности к этому происшествию, как принимавших решения по опасному грузу, так и не принявших никаких решений по данному вопросу, хотя имели для этого полномочия. Среди задержанных директор таможенной службы Ливана Бадри Даэр, директор порта Хасан Критам, работники администрации порта и таможенного управления, рабочие, производившие ремонт в ангаре, ответственные за хранение и др. На данном этапе расследования власти Ливана отвергают версию о чьих-либо злонамеренных действиях.

Расследование продолжается. Многие ливанцы обвиняют "Хизбаллу" в прямой или косвенной причастности к этой трагедии.