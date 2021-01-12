Киссинджер рекомендует Байдену продолжить ближневосточную политику Трампа

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер призвал новоизбранного президента Джо Байдена не возвращаться к соблюдению соглашений о судьбе иранской ядерной программы – пока в них не будут внесены существенные изменения.

"Не стоит питать иллюзий. В нынешней форме, с учетом всех лакун и временных рамок, он приведет к распространению ядерного оружия во всем ближневосточном регионе. Это повлечет напряженность, которая рано или поздно найдет выход", - считает 97-летний патриарх американской дипломатии.

По его мнению, критерием должны стать действия самого Ирана. Если режим аятолл продолжит ядерные разработки – диалог с ним будет невозможен, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Киссинджер призвал США не отказываться от того, что было достигнуто в результате нормализации отношений между Израилем и арабскими странами – так называемых "соглашений Авраама". Он сказал, что эти государства предпочли идеологии государственные интересы.

Политик также заявил, что палестинцам стоит сосредоточиться на том, что можно достичь реально, отказавшись от достижения "окончательных целей" национального движения.