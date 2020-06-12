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NEWSru.co.il :: Ближний Восток12 июня 2020 г., 22:35

ХАМАС назвал заявление посла ОАЭ газете "Едиот Ахронот" "ударом в спину Палестины"

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ХАМАС назвал заявление посла ОАЭ газете "Едиот Ахронот" "ударом в спину Палестины"

Пресс-секретарь ХАМАСа Хазем Касем назвал заявление посла Объединенных Арабских Эмиратов Юсефа аль-Утейбы "ударом в спину палестинского народа", пишет Safa.

Напомним, газета "Едиот Ахронот" опубликовала интервью с послом ОАЭ, в котором тот призывает Израиль отказаться от аннексии территорий в Иудее и Самарии ради нормализации отношений с арабским миром.


"ОАЭ и большая часть арабского мира хотят верить, что Израиль представляет собой возможность, а не угрозу. Перед нами слишком много общих угроз и мы видим большой потенциал в потеплении отношений. Однако решение Израиля об аннексии перечеркнет все это", - говорится в интервью.

По мнению ХАМАСа, такие слова представителя ОАЭ демонстрируют, что "власти этой страны не понимают, какую опасность представляет собой агрессивное сионистское образование". "Прискорбно видеть, как посол ОАЭ, давая интервью сионистской газете, сообщает, что его страна осуждает палестинское сопротивление", - заявил Касем.

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