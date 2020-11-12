СМИ: на Синае погибли семеро миротворцев, один доставлен в "Сороку"

Французское агентство France Presse (AFP) сообщает со ссылкой на источники в Израиле, что в результате крушения на Синае вертолета миротворческого контингента погибли семь человек – пятеро американцев, гражданин Франции и гражданин Чехии. Аналогичная информация была опубликована агентством Associated Press (AP).

При этом израильские СМИ сообщают, что один из пострадавших, 25-летний мужчина, эвакуирован в беэр-шевскую больницу "Сорока" на вертолете ЦАХАЛа.

Информация уточняется.

Причины крушения пока не сообщаются.

Напомним, ранее спасательное подразделение 669 ВВС ЦАХАЛа пришло на помощь миротворцам из состава Международных сил, действующих на Синайском полуострове, чей вертолет потерпел крушение на Синае в районе границы с Израилем.

Штаб Multinational Force and Observers (MFO) в Израиле подтвердил сообщения об аварии вертолета. От дополнительных комментариев в MFO отказываются.

Миротворческий контингент Multinational Force and Observers (MFO) был сформирован в 1979 году, после подписания мирного соглашения между Израилем и Египтом. В настоящее время в MFO заняты военнослужащие из США, Австралии, Канады, Колумбии, Чехии, Фиджи, Франции, Италии, Японии, Новой Зеландии, Норвегии, Великобритании и Уругвая. Общая численность контингента: 1154 человек (без учета потерь 12.11.2020). Штаб-квартира MFO расположена в Риме.