ЦАХАЛ атаковал объекты ХАМАСа в Газе в ответ на "огненный террор". Подробности
В ночь на четверг, 13 августа, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что израильская армия атаковала объекты террористической организации ХАМАС в секторе Газы в ответ на "огненный террор". В официальном сообщении сказано, что боевые вертолеты и танки обстреляли комплекс военно-морских сил ХАМАСа, подземную инфраструктуру и наблюдательные посты хамасовских боевиков.
В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что власти Израиля возлагают на ХАМАС, контролирующий Газу, ответственность за любую враждебную деятельность с территории сектора.
Агентство Safa, офис которого находится в Газе, сообщает, что израильские ВВС выпустили две ракеты по объекту боевиков к западу от города Газа (вероятно, речь идет о базе ВМС ХАМАСа), по цели к востоку от Бейт-Хануна (на севере сектора), по цели в районе Суфа (к северо-востоку от города Рафах, на юге сектора). При этом артиллерия или танки ЦАХАЛа обстреляли позиции ХАМАСа в районе Хама ат-Тахур, к востоку от Дир аль-Балаха (центральная часть сектора). По данным Safa, был причинен ущерб, в том числе жилым домам, пострадавших нет.
Отметим, что накануне ночью ЦАХАЛ также атаковал объекты ХАМАСа в Газе в ответ на "огненный террор". Были поражены несколько объектов боевиков в секторе. При этом одна ракета, выпущенная вертолетом, упала на израильской территории.
Утром в четверг, 13 августа, координатор израильского правительства на территориях объявил, что после консультаций по ситуации в сфере безопасности накануне вечером министр обороны Бени Ганц приказал прекратить импорт топлива в сектор Газы.
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