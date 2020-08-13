ЦАХАЛ атаковал объекты ХАМАСа в Газе в ответ на "огненный террор". Подробности

В ночь на четверг, 13 августа, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что израильская армия атаковала объекты террористической организации ХАМАС в секторе Газы в ответ на "огненный террор". В официальном сообщении сказано, что боевые вертолеты и танки обстреляли комплекс военно-морских сил ХАМАСа, подземную инфраструктуру и наблюдательные посты хамасовских боевиков.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что власти Израиля возлагают на ХАМАС, контролирующий Газу, ответственность за любую враждебную деятельность с территории сектора.

Отметим, что накануне ночью ЦАХАЛ также атаковал объекты ХАМАСа в Газе в ответ на "огненный террор". Были поражены несколько объектов боевиков в секторе. При этом одна ракета, выпущенная вертолетом, упала на израильской территории.

Утром в четверг, 13 августа, координатор израильского правительства на территориях объявил, что после консультаций по ситуации в сфере безопасности накануне вечером министр обороны Бени Ганц приказал прекратить импорт топлива в сектор Газы.