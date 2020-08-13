Израиль и ОАЭ объявили о нормализации отношений

Правительства Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов объявили о подписании договора по нормализации отношений. Договор был подписан по телефону при непосредственном участии президента США Дональда Трампа.

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Израиль представлял премьер-министр Биньямин Нетаниягу, видимо именно по этой причине покинувший на 16 минут совещание кабинета министров по борьбе с коронавирусом. ОАЭ представлял наследный принц Мухаммад Бин-Зайед

Также в заявлении говорится, что будет согласовано взаимное открытие посольств. Однако саудовская телекомпания "Аль-Арабия" утверждает, что ОАЭ откроет посольство в Израиле только после нормализации израильско-палестинских отношений.

Ценой за прорыв в нормализации арабо-израильских отношений стало согласие Израиля отложить план по аннексии Иорданской долины и части Иудеи и Самарии.

Высокопоставленный политический источник в Израиле заявил в интервью газете "Гаарец", что план аннексии отложен по просьбе президента США, однако не снят правительством Израиля с повестки дня.

В заявлении, опубликованном Белым домом, приветствуется нормализация отношений между двумя ближайшими союзниками США на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил со специальным заявлением, посвященным заключению договора о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами.

По словам Нетаниягу, договор был достигнут после длительных переговоров при посредничестве администрации президента США Дональда Трампа.

"ОАЭ – одна из самых прогрессивных стран мира. Подписанный договор предусматривает полную нормализацию отношений, включая обмен посольствами, экономические инвестиции, прямое авиасообщение, партнерство в борьбе с эпидемией, в защите окружающей среды, в энергетической сфере…"

Глава правительства также заявил, что ожидает подписания мирных договоров с другими арабскими и мусульманскими странами, на текущий момент не признающими Израиль.

При этом Нетаниягу заявил, что не намерен отказываться от аннексии части Иудеи и Самарии, однако он с самого начала подчеркивал, что аннексия будет осуществляться в координации с Вашингтоном.

Председатель местного совета поселения Бейт-Эль заявил, что правительство Израиля воспользовалось поселенцами, а потом снова предало их. "Будущее Израиля находится в Иудее и Самарии и в смелых решениях, которые должны принимать наши лидеры, а не в договорах, которые сегодня подписываются, а завтра не стоят бумаги, на которой были написаны. Нас продали", - заявил он.

Депутат Кнессета Бецалель Смотрич ("Ямина") заявил, что мирный договор, несомненно важный, являлся интересом ОАЭ не в меньшей степени, чем интересом Израиля, поэтому непонятно, почему Израиль должен платить за него дополнительную цену в виде отсрочки в распространении суверенитета на еврейские поселения Иудеи и Самарии.

Президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси прокомментировал объявление о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявив, что это шаг к стабилизации региона и к его процветанию.

"Я пристально наблюдал за совместным заявлением США, ОАЭ и Израиле, который включает в себя остановку аннексии палестинских земель и шаги, направленные на достижение мира на Ближнем Востоке", - заявил президент, подчеркнув, что высоко ценит усилия всех, кто принимал участие в достижении договора.