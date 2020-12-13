"Гаарец": прогресс на переговорах с ХАМАСом по "обмену пленными" связан с катастрофической ситуацией в Газе

В последние недели был достигнут некоторый прогресс на переговорах по "обмену пленными и пропавшими без вести", которые при посредничестве Египта ведут Израиль и ХАМАС, пишет в газете "Гаарец" политический обозреватель Амос Арэль.

В сентябре глава политбюро террористической группировки ХАМАС Исмаил Ханийя подтвердил, что Египет возобновил посредничество на переговорах об обмене палестинских заключенных на удерживаемых группировкой израильских граждан. На минувшей неделе в Газе побывала делегация представителей Египта, которая, помимо прочего, обсуждала с руководством ХАМАСа вопросы обмена пленными с Израиля и поддержание режима прекращения огня. Поднимался вопрос и о возможной иностранной помощи Газе в связи с резким ростом числа зараженных коронавирусом и дефицитом медикаментов и медицинского оборудования, в том числе наборов для тестов на коронавирус.

Со ссылкой на источники в оборонных структурах "Гаарец" пишет, что на фоне катастрофической ситуации в Газе, возникшей на фоне эпидемии коронавируса, шансы на достижение соглашения по "обмену пленными" увеличились.

В то же время "Гаарец" пишет, что власти Израиля на этот раз не будут готовы согласиться на освобождение убийц израильтян в рамках сделки. Кроме того, Израиль настаивает на долгосрочном соглашении о прекращении огня, в рамках которого ХАМАС возьмет на себя обязательства по прекращению ракетных обстрелов израильской территории и иных враждебных действий, как со стороны боевиков ХАМАСа, так и со стороны других группировок.

Израильтяне, удерживаемые в Газе

Остается неизвестной судьба военнослужащих Орона Шауля и Адара Гольдина. Власти Израиля признали их погибшими в ходе операции "Нерушимая скала" в секторе Газы летом 2014 года. Но ХАМАС не подтверждал их гибель, время от времени распространяя слухи о том, что Шауль и Гольдин живы.

Также ХАМАС удерживает в плену Аверу Менгисту – душевнобольного израильтянина, в 2014 году перебравшегося в сектор Газы в районе пляжа Зиким. ХАМАС называет Менгисту "солдатом", поскольку он проходил службу в рядах ЦАХАЛа.

Кроме того, в Газе удерживают двух израильских бедуинов, также страдающих психическими заболеваниями и пересекших границу с сектором Газы – Хишама Шаабана ас-Сайяда (пропал без вести в 2015 году) и Джумаа Ибрагима Абу-Аниму (пропал без вести в 2016 году).

Таким образом, в Газе, по всей видимости, остаются в плену трое израильских граждан (если кого-то из пленных не переправили в Египет), кроме того удерживаются тела двух погибших.