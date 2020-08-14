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NEWSru.co.il :: Ближний Восток14 августа 2020 г., 02:41

ЦАХАЛ вновь атаковал объекты ХАМАСа в Газе в ответ на "огненный террор". Подробности

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ЦАХАЛ вновь атаковал объекты ХАМАСа в Газе в ответ на "огненный террор". Подробности

В ночь на пятницу, 14 августа, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что израильская армия атаковала объекты террористической организации ХАМАС в секторе Газы в ответ на "огненный террор". В официальном сообщении сказано, что боевые самолеты, вертолеты и танки обстреляли пост ПВО, подземную инфраструктуру и наблюдательные посты боевиков ХАМАСа.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что власти Израиля возлагают на ХАМАС, контролирующий Газу, ответственность за любую враждебную деятельность с территории сектора.

Агентство Safa, офис которого находится в Газе, сообщает, что израильские ВВС атаковали цели в районе Шаджайя, к востоку от города Газа, в районе Абасана, к востоку от Хан-Юниса, а также наблюдательный пункта в районе Хан-Юниса. Вскоре после этого были атакованы наблюдательные посты в районе Рафаха и Суфы. Причинен ущерб, пострадавших нет.


Отметим, что аналогичные атаки были осуществлены ЦАХАЛом в ночь на 12 и 13 августа.

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ЦАХАЛ атаковал объекты ХАМАСа в Газе в ответ на "огненный террор". Подробности

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