ЦАХАЛ вновь атаковал объекты ХАМАСа в Газе в ответ на "огненный террор". Подробности
В ночь на пятницу, 14 августа, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что израильская армия атаковала объекты террористической организации ХАМАС в секторе Газы в ответ на "огненный террор". В официальном сообщении сказано, что боевые самолеты, вертолеты и танки обстреляли пост ПВО, подземную инфраструктуру и наблюдательные посты боевиков ХАМАСа.
В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что власти Израиля возлагают на ХАМАС, контролирующий Газу, ответственность за любую враждебную деятельность с территории сектора.
Агентство Safa, офис которого находится в Газе, сообщает, что израильские ВВС атаковали цели в районе Шаджайя, к востоку от города Газа, в районе Абасана, к востоку от Хан-Юниса, а также наблюдательный пункта в районе Хан-Юниса. Вскоре после этого были атакованы наблюдательные посты в районе Рафаха и Суфы. Причинен ущерб, пострадавших нет.
Отметим, что аналогичные атаки были осуществлены ЦАХАЛом в ночь на 12 и 13 августа.
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