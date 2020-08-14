Соглашение между ОАЭ и Израилем может быть подписано в Вашингтоне через три недели

Вечером 13 августа правительства Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов объявили о подписании договора по нормализации отношений. Договор был согласован по телефону при непосредственном участии президента США Дональда Трампа. Первоначально сообщалось, что договор уже подписан. Но позже Трамп заявил, что договор будет подписан, по всей видимости, через три недели в Белом доме, для чего в Вашингтон прибудут премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и наследный принц Абу Даби Мухаммад Бин Заид ан-Нахайян.

Многие политологи обращают внимание на то, что заявления Трампа и Нетаниягу по поводу достигнутого соглашения не совпадают, когда речь идет о возможности распространения израильского суверенитета на часть Иудеи и Самарии. Власти ОАЭ не делали заявлений по этому поводу, но ведущие СМИ Эмиратов объявили, что Нетаниягу "обязался отказаться от аннексии палестинских территорий".

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, заявил, что вопрос о провозглашении суверенитета Израиля над Западным берегом реки Иордан (Иудеей и Самарией) снят с повестки. "Они это обсуждали, но Израиль согласился этого не делать – это больше чем просто "не находится на столе" переговоров, они согласились этого не делать. Я думаю это было очень важно и это очень большая уступка со стороны Израиля, очень мудрая уступка. Сейчас это не находится на повестке дня. Не могу говорить о том, что будет в будущем", – сказал Трамп. Американский президент также объявил, что Израиль "приостанавливает поселения на Западном берегу, что является большим делом, смелым шагом к достижению мира". Имел ли он в виду приостановку аннексии территорий, на которых находятся еврейские поселения, или приостановку строительства в поселениях, неясно.

Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, после объявления о соглашении с ОАЭ, заявил по этому поводу следующее: "Мой план по распространению нашего суверенитета в Иудее и Самарии в полной координации с Соединенными Штатами не изменился. Я ему верен, он не изменился. Напоминаю вам, что я – тот, кто поставил вопрос о суверенитете над Иудеей и Самарией. Этот вопрос по-прежнему остается актуальным. Он вообще оказался на повестке благодаря моим усилиям, я работал над этим на протяжении трех лет, ведя интенсивные переговоры с администрацией президента Трампа, и, слава богу, мы добились результатов. Президент Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, он перенес сюда американское посольство, он признал наш суверенитет над Голанскими высотами, признал законность израильских поселений в Иудее и Самарии, более того, президент Трамп включил пункт о распространении суверенитета по моей просьбе в свой мирный план. Они там. Все это не случайно. Это случилось не потому, что люди, которые сегодня высказывают слова критики, что-то сделали – они не сделали ничего. Это все результат моей работы, которой я верен. Но я с самого начала говорил ещё кое-что, повторял раз за разом: распространение суверенитета будет осуществляться исключительно в координации с США. Провозглашение суверенитета над Иудеей и Самарией без американской поддержки в лучшем случае ничего не стоит, а в худшем – пагубно отразится на поселенческом движении, а также на государстве Израиль. Теперь президент Трамп, один из величайших друзей государства Израиль, включивший вопрос суверенитета в свой мирный план по моей просьбе, попросил Израиль подождать с распространением суверенитета. Он хотел сначала заключить мирное соглашение между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также, думаю, и с другими странами. Но я не снимал и не снимаю вопрос суверенитета с повестки, и, поскольку я добился мира с ОАЭ, также добьюсь и суверенитета. Я верен суверенитету, верен Эрец-Исраэль, и я никогда не откажусь от наших прав на нашу землю".

Эти слова Нетаниягу произнес на иврите до брифинга Трампа. Они были предназначены для граждан Израиля, но переведены на английский и арабский, и цитируются многими зарубежными СМИ.

Ожидается, что делегации Израиля и ОАЭ встретятся в скором времени для подписания соглашений о сотрудничестве в оборонной сфере, о прямом авиасообщении, об инвестициях, о сотрудничестве в сферах культуры и здравоохранения. По всей видимости, будет согласовано взаимное открытие посольств (телекомпания "Аль-Арабия" утверждает, что ОАЭ откроет посольство в Израиле только после нормализации израильско-палестинских отношений).

Нетаниягу заявил, что ожидает подписания мирных договоров с другими арабскими и мусульманскими странами, на текущий момент не признающими Израиль.

Зять и советник президента США Джаред Кушнер, которого называют "архитектором соглашения между ОАЭ и Израилем", назвал высоким шанс, что уже в ближайшие дни еще одно арабское государство заключит договор с Израилем. "Израиль воздержался от провокационных шагов по аннексии территорий, и это позволит возобновить переговоры с палестинцами", – сказал он, добавив, что в будущем тема распространения суверенитета может вновь стать предметом обсуждения. При этом Кушнер подчеркнул, что в настоящий момент важнее сосредоточиться на возможностях, возникших сейчас.

В значительной степени достижению соглашения способствовали директор службы внешней разведки "Мосад" Йоси Коэн и американо-израильский медиамагнат Хаим Сабан. Вечером 13 августа Нетаниягу позвонил Коэну и поблагодарил его за помощь "Мосада" в налаживании связей со странами Персидского залива на протяжении многих лет, что способствовало заключению мирного соглашения.

Государственный секретарь США Майк Помпео назвал соглашение огромным шагом в нужном направлении.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что готов приветствовать любую инициативу, направленную на приближение мира на Ближнем Востоке, и выразил надежду на то, что нормализация отношений между Израилем и ОАЭ может помочь реализовать решение о создании "двух государств для двух народов".

Объявление о нормализации отношений между ОАЭ и Израилем вызвало резкую критику со стороны палестинской администрации и многих стран арабского мира. ФАТХ и ХАМАС объявили, что будут совместно бороться против этого соглашения.

Впрочем, президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси назвал это соглашение шагом к стабилизации региона и к его процветанию. Руководство Иордании выразило надежду на то, что это соглашение станет стимулом к возобновлению палестино-израильских переговоров и приведет к созданию независимого арабского государства Палестина.

Власти Ирана назвали соглашение "опасным и противозаконным", "ножом в спину палестинцев". МИД Турции заявил: "Палестинцы имеют право решительно выступить против соглашения между Израилем и Эмиратами". "История не простит Эмиратам этой сделки", – говорится в заявлении турецкого МИДа.

С критикой соглашения выступили представители Объединенного арабского списка в Кнессете. В частности, Джамаль Захалка сказал: "Унизительное стремление Эмиратов к договору с Израилем – награда оккупации и поселениям, предательство палестинского народа".

Об опасности отказа от распространения суверенитета говорилось и в заявлениях министров от "Ликуда", в частности Юлия Эдельштейна и Мири Регев.

Партия "Кахоль Лаван", чьи лидеры были отстранены от процесса переговоров, соглашение поддержали – так же, как оппозиционные "Еш Атид" и МЕРЕЦ.

Лидер НДИ Авигдор Либерман заявил, что никогда не сомневался: разговоры Нетаниягу об аннексии – всего лишь предвыборный трюк. "Надеюсь, что на сей раз речь не идет о таком трюке, и что развитие отношений с ОАЭ не станет заменой принятию бюджета, борьбе с коронавирусом и с экономическим кризисом", – сообщил он.

Самый яростный критик премьера Нетаниягу, лидер блока "Еш Атид-ТЭЛЕМ" Яир Лапид заявил: "Поздравляю государство Израиль и премьер-министра Нетаниягу с важным шагом на пути к нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами. Это лучшее доказательство того, что правильный политический путь – это достижение соглашений на политических переговорах, а не принятие односторонних решений, которые могут нанести ущерб безопасности Израиля. Я также благодарю президента Трампа за продвижения этого шага".