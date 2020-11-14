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NEWSru.co.il :: Ближний Восток14 ноября 2020 г., 03:36

NYTimes: в Тегеране агенты "Мосада" по просьбе США ликвидировали одного из лидеров "Аль-Каиды"

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NYTimes: в Тегеране агенты "Мосада" ликвидировали одного из лидеров "Аль-Каиды"

Издание New York Times со ссылкой на источники в американской разведке написало, что три месяца назад в Тегеране был ликвидирован Абу Мухаммад аль-Масри (Абдулла Ахмад Абдулла), второй человек в иерархии "Аль-Каиды", стоявший за терактами в посольствах США в Танзании и Кении в 1998 году.

Издание сообщило, что Абу Мухаммад аль-Масри был застрелен на улице в Тегеране 7 августа, в годовщину нападения на посольства. В него стреляли двое мотоциклистов. Вместе с ним была убита его дочь Мириам (вдова сына Хамзы бин Ладена, сына Бин Ладена).


Согласно данным, полученным редакцией New York Times из четырех источников в спецслужбах США, Абу Мухаммад аль-Масри был ликвидирован израильскими агентами по просьбе Соединенных Штатов.

При этом в статье отмечается, что несколько месяцев назад появлялись слухи о гибели аль-Масри, однако до сих пор эта информация не была подтверждена официально. "Аль-Каида" не объявляла о смерти одного из своих руководителей, об этом также ничего не сообщало иранское руководство.

Сразу после ликвидации официальные иранские СМИ написали, что в Тегеране был убит ливанский профессор истории Хабиб Дауд и его 27-летняя дочь. При этом ливанский телеканал MTV, а также социальные сети, связанные с Корпусом стражей исламской революции, писали об убитом профессоре как о члене "Хизбаллы". Источникам в Ливане не удалось найти подтверждения существования профессора по имени Хабиб Дауд.



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