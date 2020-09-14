Иерусалим:
21 - 32°
Тель-Авив:
25 - 30°
Эйлат:
30 - 38°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток14 сентября 2020 г., 09:18

Инженеры ХАМАСа сообщили, что создали ракеты из британских снарядов, поднятых с морского дна

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Командование "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла террористической организации ХАМАС, опубликовало на сайте alqassam.ps историю о том, что "морскому спецназу" этой группировки удалось поднять на поверхность снаряды, найденные на затонувших около побережья Газы британских кораблях. Этой истории был посвящен специальный репортаж телеканала "Аль-Джазира", о нем пишут многие арабские СМИ, включая хамасовский "Палестинский информационный центр" и агентство Maan.

Речь идет о британских кораблях, которые были атакованы немецкой подлодкой и затонули в период Первой мировой войны неподалеку от Дир аль-Балаха.

11 ноября 1917 года около побережья сектора Газы затонули два британских корабля, подбитые немецкой подлодкой UC-38: эсминец H-класса Staunch и монитор M15. Оба они имели мощное артиллерийское вооружение. В частности, вооружение эсминца Staunch, помимо торпедных аппаратов, составляли две 4-дюймовые пушки Mark VIII и две 12-фунтовые пушки трехдюймового калибра производства Армстронга Уитуорта.

ХАМАС заявляет, что на борту этих кораблей были найдены и подняты на поверхность сотни крупнокалиберных артиллерийских снарядов. В дальнейшем инженеры "Бригад аль-Касама" смогли использовать их для создания собственных ракет, заявил командир этого подразделения, именующий себя "Абу Салманом". По его словам, эти ракеты были испытаны и пробивали 40-сантиметровую железобетонную крышу.

Кроме того, некий командир "Бригад аль-Касама", назвавший себя "Абу Ибрагимом", сообщил "Аль-Джазире", что в мае 2019 года по территории Израиля были выпущены ракеты, при создании которых использовались неразорвавшиеся боеприпасы израильского производства. Тогда, по словам "Абу Ибрагима", по Ашкелону и его окрестностям за одну минуту было выпущено 78 ракет, среди которых были созданные с использованием израильских ракет, ракеты "Фаджар" иранского производства, противотанковые ракеты "Корнет" (видимо, созданные в Иране по российской лицензии) и ракеты, произведенные в Сирии и Судане.


Напомним, что в октябре 2013 года на въезде в город Дир аль-Балах в секторе Газы было установлено британское корабельное орудие производства 1910 года. Орудие обнаружили местные рыбаки, наткнувшиеся на остов потопленного в Первую Мировую войну корабля королевского британского военно-морского флота. Рыбаки поставили в известность о находке полицию ХАМАСа, представители которой и вытащили пушку из воды. По решению руководства ХАМАС, ствол столетней пушки был направлен на север, в сторону Тель-Авива, "как символ несгибаемости палестинского сопротивления".



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 05 августа 2014
Иран признал поставку ракет ХАМАСу и хочет снабдить Газу ПВО
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 01 ноября 2013
ХАМАС направил на Тель-Авив выловленную рыбаками английскую пушку 1910 года

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:18 Инженеры ХАМАСа сообщили, что создали ракеты из британских снарядов, поднятых с морского дна
06:55 UNIFIL сообщил о заражении коронавирусом десятков военнослужащих
22:46 Последствия воздушного удара по военному объекту на севере Сирии. Спутниковые снимки ImageSat
16:01 США вернули Ираку архив с доносами "бдительных граждан"
15:00 Умер от коронавируса дядя президента Сирии, отец опального олигарха
14:37 В Иране отложен суд над британкой Назанин Загари-Рэтклифф
13:26 После заявления Макрона Турция отозвала исследовательское судно из зоны конфликта
12:54 Глава МИД Бахрейна: "Мир с Израилем укрепляет безопасность региона"
11:50 ХАМАС подтвердил, что возобновил обсуждение сделки об обмене с Израилем
11:08 Еврейское агентство "Сохнут" начинает работу в Бахрейне
...