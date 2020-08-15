Совбез ООН не стал продлевать эмбарго на поставку оружия Ирану, страны ЕС воздержались

Совет безопасности ООН отклонил предложение США продлить истекающее в октябре 2020 года эмбарго на торговлю конвенциональным оружием с Ираном.

За резолюцию проголосовали только США и Доминиканская республика, против – КНР и Россия. Франция и Великобритания, а также Германия, Бельгия, Эстония, Нигер, Тунис, ЮАР, Вьетнам, Индонезия и Сент-Винсент и Гренадины воздержались.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил после голосования, что Совбез ООН провалился, и что США продолжат добиваться исправления этой ошибки: "Израиль и 6 арабских стран Персидского залива, поддерживавших продление санкций, знают, что после снятия эмбарго хаос, который распространяет Иран, только усилится. Но Совбез ООН решил проигнорировать это. США не бросит своих друзей в регионе на произвол судьбы".

Напомним, что эмбарго на поставки конвенционального оружия в Иран было введено в 2007 году в рамках давления с целью остановки ядерной программы.