ЦАХАЛ атаковал объекты ХАМАСа в Газе в ответ на "огненный террор", из сектора сообщают о раненой девочке

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что израильская армия атаковала объекты террористической организации ХАМАС в секторе Газы в ответ на "огненный террор". В официальном сообщении сказано, что боевые самолеты и танки обстреляли комплекс военно-морских сил ХАМАСа, подземную инфраструктуру и наблюдательные посты боевиков.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что власти Израиля возлагают на ХАМАС, контролирующий Газу, ответственность за любую враждебную деятельность с территории сектора.

Агентство Safa, офис которого находится в Газе, сообщает, что израильские ВВС атаковали цели к востоку от лагеря Аль-Бурейдж (центральная часть сектора), позиции боевиков к северу от Бейт-Лахии (север сектора) и район нового порта к северо-западу от Хан-Юниса (юг сектора). Причинен значительный ущерб.

Отметим, что аналогичные атаки были осуществлены ЦАХАЛом в ночь на 12, 13 и 14 августа.