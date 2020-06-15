Арабские СМИ: на фоне возросшей угрозы террора Израиль разрешил доставить в Газу 50 "катарских миллионов"

Ливанская газета "Аль-Ахбар" утверждает, что власти Израиля "после двух недель угроз на высоком уровне, ежедневного давления на местах и вмешательства посредников" согласились на передачу в сектор Газы очередного "катарского гранта". Палестинское агентство Maan пишет, что речь идет о 50 миллионах долларов.

Власти Израиля эти публикации не подтверждают и не комментируют.

В публикации "Аль-Ахбар" говорится, что "фракции" согласились вновь приостановить "огненный террор" против Израиля "после того, как вражеское правительство согласилось на доставку пятидесяти миллионов долларов". Причем отмечается, что речь идет о дополнительном "катарском гранте".

"Аль-Ахбар" также заявляет, что власти Израиля одобрили перевод этих денег в Газу на следующий день после того, как боевики испытали в секторе новую иранскую ракету "Фаджар 5С".

При этом редакция "Аль-Ахбар" дает понять, что запуски "огненных шаров" могут продолжиться, так как молодые боевики не всегда подчиняются политическому руководству в Газе.



