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NEWSru.co.il :: Ближний Восток15 июня 2020 г., 12:48

"Исраэль а-Йом": Путин не позволил Обаме создать палестинское государство

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"Исраэль а-Йом": Путин не позволил Обаме создать палестинское государство

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу несколько дней назад в ходе бесед, не предназначавшихся для цитирования, рассказал, что в 2016 году по его просьбе президент России Владимир Путин предотвратил создание палестинского государства. Об этом пишет газета "Исраэль а-Йом" (автор Ариэль Каана).

Издание напоминает, что в декабре 2016 года Совет безопасности ООН принял резолюцию №2334, объявляющую незаконной израильскую поселенческую деятельность "на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим" – в том числе, в иерусалимских районах Гило, Писгат Зеэв, Тальпиот, Рамот, Ар Хома.


Резолюция была инициирована Сенегалом, Новой Зеландией, Малайзией и Венесуэлой, однако уже тогда высокопоставленные представители Израиля заявляли, что за ней стоит американский президент Барак Обама. США воздержались при ее утверждении, отказавшись от применения права вето, и резолюция была принята.

Согласно публикации, Нетаниягу и Путин обсуждали этот проект во время телефонного разговора, состоявшегося 24 ноября 2016 года. Израильский лидер безуспешно пытался убедить российского задействовать право вето, чтобы не допустить принятия резолюции, способной дестабилизировать ситуацию в регионе.

"Исраэль а-Йом" сообщает, что администрация США не собиралась останавливаться на этом. За считанные недели до инаугурации Дональда Трампа Обама попытался инициировать резолюцию Совета безопасности ООН, поддерживающую провозглашение государства Палестина в границах 1948 года. Напомним, что резолюции Совбеза носят обязательный характер.

Нетаниягу вновь обратился к Путину. Он объяснил собеседнику, что резолюция нанесет серьезный удар по безопасности Израиля и региональной стабильности. Израильский премьер убедил российского президента, и Путин сказал, что если она будет вынесена на голосование, Россия задействует право вето.

Когда об этом стало известно американскому президенту, он отказался от своего намерения. Газета отмечает, что российское вето в такой ситуации подорвало бы как отношения между США и Израилем, так и репутацию Обамы среди американской еврейской общины.




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