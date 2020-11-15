Ракетный обстрел Израиля вероятно был "приурочен" к 8-й годовщине ликвидации "генсека" боевиков ХАМАСа Ахмада Джабари

В ночь на 15 ноября из сектора Газы были выпущены две ракеты: одна упала около Ашдода, другая была сбита системой ПРО севернее Ашдода. В ответ на ракетный обстрел ЦАХАЛ нанес серию ударов по объектам ХАМАСа в Газе.

ЦАХАЛ возлагает ответственность за любые враждебные действия из Газы на ХАМАС, контролирующий сектор с 2007 года. Даже в тех случаях, когда известно, что ракетный обстрел осуществлен другой группировкой (чаще всего "Исламским джихадом").

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По состоянию на утро 15 ноября, ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за ночной обстрел израильской территории из Газы. Но очевидна дата, к которой был приурочен этот обстрел. 14 ноября ХАМАС отметил 8 лет со дня ликвидации лидера боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) Ахмада Джабари. Именно после его уничтожения началась антитеррористическая операция "Облачный столп" в 2012 году.

Ахмад Джабари. Краткая справка

Ахмад аль-Джабари (Джабари, Джаабари) родился в 1960 году в Шуджайе, одном будущих из районов города Газа. Окончил исторический факультет Исламского университета в Газе. Учась в университете, вступил в ФАТХ. В первый раз был арестован израильскими спецслужбами за террористическую деятельность в 1982 году. Был приговорен к 15 годам лишения свободы. Находясь в тюрьме, покинул ряды ФАТХа и вступил в "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС). Его принимали в ряды ХАМАСа основатели этой организации Абд аль-Азиз ар-Рантиси, Низар Райан и Салах Шхадэ.

Был женат на дочерях Шхадэ и ар-Рантиси.

В 1998-м Джабари снова был арестован, на этот раз спецслужбами Палестинской автономии. Однако в конце 1999-го он вышел на свободу.

Джабари фактически возглавлял "Бригады Изаддина аль-Касама" с 2002-го года – после того, как был в первый раз ранен основатель "бригад" Мухаммад Дэйф. Однако формально Дэйф продолжал считаться руководителем этой группировки.

Ахмад Джабари был организатором множества терактов против израильтян. В частности, он считается вдохновителем нападения на израильских военных в июне 2006 года, когда был похищен Гилад Шалит. В октябре 2011 года именно Джабари вел все переговоры по условиям обмена Шалита на палестинских террористов и даже сопровождал Гилада во время процедуры обмена.

После того, как в июне 2007 года ХАМАС в результате вооруженного переворота захватил власть в секторе Газы, Ахмад Джабари фактически стал "военным комендантом Газы". Многие эксперты считали его в период 2007-2012 самой влиятельной фигурой в Газе, обладавшей большей властью, чем глава правительства ХАМАСа Исмаил Ханийя. Формально должность Джабари именовалась так: "Генеральный секретарь Бригад Изаддина аль-Касама".

В декабре 2008 года, во время операции "Литой свинец", ВВС ЦАХАЛа предприняли вторую попытку ликвидации Джабари. Его дом вновь был разрушен, но лидер террористов не пострадал.

Уничтожен 14 ноября 2012 года. Ликвидация Джабари стала первым ударом в рамках широкомасштабной антитеррористической операции "Облачный столп", спланированной министерством обороны и разведывательными службами Израиля. Именно во время этой операции ХАМАС начал обстреливать ракетами из Газы не только южные, но также центральные и даже северные районы Израиля.

Пресс-служба Армии обороны Израиля тогда предоставила видеозапись, на которой показан момент ликвидации Джабари.





