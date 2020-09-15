Трамп в интервью Fox News: нет проблем с продажей F-35 Эмиратам

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News накануне подписания соглашения о нормализации между Израилем и ОАЭ заявил, что у него "нет проблем" со сделкой по продаже Эмиратам истребителей пятого поколения F-35.

"Я рассматриваю это как актив, а не как пассив", – сказал Трамп, отметив, что заключение такой многомиллиардной сделки помогло бы с созданием новых рабочих мест в США.

Трамп выразил надежду на то, что многие другие страны ближневосточного региона пойдет на нормализацию отношений с Израилем и, в конечном счете, тем же путем пойдут палестинские арабы.

На прошлой неделе израильский сайт Ynet сообщал, что Израиль и США ведут переговоры о компенсации, которую получит еврейское государство в обмен на одобрение плана, предусматривающего поставки Объединенным Арабским Эмиратов боевых самолетов F-35 и новейших БПЛА. В частности, идет речь о переносе на год вперед поставок неких "новейших систем вооружений". Согласно публикации, первоначально их планировалось производить в Израиле, однако от этой идеи отказались в связи с дороговизной в условиях пандемии коронавируса.

Президент США Дональд Трамп обещал сохранить военное превосходство Израиля над другими государствами региона – обещание, которое США впервые дали в 1973 году во время Войны Судного дня. Напомним, что об этом заявил и посетивший недавно еврейское государство государственный секретарь Майк Помпео.

В публикации Ynet отмечалось, что сам факт переговоров о компенсации следует рассматривать как согласие Израиля на поставки ОАЭ новейших американских самолетов. Ynet настаивает на том, что фактически этот вопрос был частью соглашений, несмотря на то, что это опровергают все их стороны.

Ранее американское издание The New York Times со ссылкой на некие "официальные лица" заявило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу "в частном порядке" одобрил план США по продаже современных вооружений ОАЭ. Авторы публикации – Марк Маззетти, Эдвард Вонг и Майкл ЛаФоргиа – писали, что, хотя Нетаниягу в последние недели неоднократно заявлял, что выступал и выступает против такой сделки, на самом деле это не так: он предпочел не пытаться блокировать продажу американского оружия Эмиратам. После встречи на прошлой неделе с Помпео в Иерусалиме глава израильского правительства перестал публично выступать против данной сделки, отмечают они.

Сделка с ОАЭ может столкнуться с серьезным сопротивлением Конгресса США. Свое недовольство по поводу возможной продажи современных вооружений Эмиратам высказывают и некоторые чиновники в Госдепартаменте и Пентагоне.

Военные специалисты отмечали, что даже в случае утверждения сделки по продаже современных американских вооружений Эмиратам, это ближневосточное государство получит F-35 не раньше, чем через 5-8 лет. Учитывая наличие F-35 у израильских ВВС, которые первыми применяли их в реальных боевых условиях (о чем было официально объявлено еще в 2018 году) и имеют значительный опыт эксплуатации этих самолетов, ОАЭ будут отставать от Израиля в этом плане. В то же время, наличие у Эмиратов EA-18G Growler теоретически, в случае военного конфликта с Израилем (чего не было никогда в прошлом), могли бы создать проблемы израильским ПВО.