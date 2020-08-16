ЦАХАЛ атаковал ракетный склад ХАМАСа в ответ на обстрел израильской территории. Подробности

В ночь на воскресенье, 16 августа, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам террористической организации ХАМАС в Газе в ответ на ракетный обстрел израильской территории из сектора.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа сказано, что атакованы объекты ХАМАСа на юге сектора Газы, в частности ракетный склад.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что власти Израиля возлагают на ХАМАС, контролирующий Газу, ответственность за любую враждебную деятельность с территории сектора.

Рано утром 16 августа было объявлено, что министр обороны Израиля Бени Ганц приказал полностью блокировать возможность рыболовства из сектора Газы в ответ на "огненный террор" и попытку ракетного обстрела. Это решение вступает в силу немедленно "вплоть до дальнейшего распоряжения".

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что израильские ВВС выпустили не менее шести ракет по объекту "Аль-Кадисия" (военный объект "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла ХАМАСа) к западу от Хан Юниса, на юге сектора. После чего были слышны очень сильные взрывы.

16 августа в 0:58, сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле прозвучали в Сдероте и кибуце Авивим. Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что был зафиксирован запуск трех ракет из сектора Газы. Две из них были сбиты системой ПРО "Железный купол".

Радиостанция "Кан Бет" передала, что одна ракета упала во дворе дома в Сдероте, повредив строение. Мэрия Сдерота уточнила, что на дом упали осколки противоракеты "Железного купола". Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что после ракетного обстрела Сдерота они оказали помощь 58-летнему мужчину, раненому осколками стекла, а также двум женщинам, получившим травмы по дороге в бомбоубежище.

ПИЦ сообщает, что ЦАХАЛ атаковал цели к востоку от Аль-Бурейджа, в центральной части сектора Газы, а затем выпустили более 10 ракет по цели в районе Аскалун, на севере сектора, еще две ракеты были выпущены по КПП к востоку от районе Зайтун, восточнее города Газа. Пострадавших не было, но был причинен значительный ущерб.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2020-й год.

Август. 4 ракеты. Три ракеты сбиты системой ПРО. Один раненый.

Июль. 3 ракеты. Одна ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

Июнь. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Май. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Март. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Февраль. 100 ракет. 50 сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Январь. 11 ракет. 5 ракет сбиты системой ПРО. Пострадал ребенок.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.