Ответные удары ЦАХАЛа по целям в Газе. Подробности

Вечером 15 июня, после ракетно-минометного обстрела израильской территории из Газы, ЦАХАЛ нанес ответные удары по объектам боевиков в секторе. Отметим, что Армия обороны Израиля ответила на эту провокацию в течение часа, по всей видимости военные были готовы к подобным событиям, несмотря на полтора месяца затишья, и банк целей был определен заранее.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что военно-воздушные силы нанесли удар по подземному объекту террористической инфраструктуры ХАМАСа на юге сектора Газы. Кроме того, из танковых и артиллерийских орудий были обстреляны наблюдательные вышки террористической группировки ХАМАС.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" и агентство Safa передают, что израильский беспилотный самолет атаковал цель в районе аэропорта Газы к востоку от города Рафах, артиллерия обстреляла цель к востоку от населенного пункта Карара (восточнее Хан-Юниса), в южной части сектора. Кроме того, артиллерия ЦАХАЛа обстреляла наблюдательный пункт боевиков "Хама ат-Тахур", к востоку от Уади ас-Сальки (восточнее Дир аль-Балаха), в центральной части сектора.

Судя по сообщениям источников из сектора Газы, инфраструктурам "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) был причинен значительный ущерб, но пострадавших нет. Очевидно, ХАМАС, как и ЦАХАЛ, был готов к ответным действиям израильских военных, и боевики были своевременно эвакуированы с объектов, которые могли стать целями для израильской атаки.

По состоянию на утро 16 июня, ни одна группировка в Газе не взяла на себя ответственность за ракетно-минометный обстрел израильской территории. Высока вероятность, что за обстрелом стоят боевики "Комитетов народного сопротивления". Группировки, связанные с этой организацией, не получающей иностранного финансирования, зачастую действуют наперекор требованиям ХАМАСа. Именно "Комитеты" стоят за возобновившимся недавно "огненным террором" из Газы.

Израиль возлагает ответственность за любые враждебные действия с территории Газы на ХАМАС, так как именно эта организация с июня 2007 года полностью контролирует сектор.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2020-й год.

Июнь. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Апрель. Ни одного обстрела.

Март. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Февраль. 100 ракет. 50 сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Январь. 11 ракет. 5 ракет сбиты системой ПРО. Пострадал ребенок.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.





