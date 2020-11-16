ЦАХАЛ: обстрел территории Израиля 15 ноября был осуществлен с позиций ХАМАСа

Командование Армии обороны Израиля объявило, что ракетный обстрел израильской территории в ночь на 15 ноября был осуществлен с позиций боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама" (военное крыло террористической организации ХАМАС). В соответствующим заявлением вечером в воскресенье выступил начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави.

Министр обороны Израиля Бени Ганц возложил ответственность за ракетный обстрел на ХАМАС. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу дал понять, что готов к решительным действиям в Газе в случае обострения ситуации.

Руководство ХАМАСа настаивает на версии ошибочного запуска ракет в результате удара молнии. В "Бригадах аль-Касама" эту версию не комментируют.

При этом на сайтах "Бригад аль-Касама" (в частности, на сайте alqassam.ps и в Telegram-канале этого сайта) 14-16 ноября было опубликовано множество материалов, посвященных "генсеку бригад" Ахмаду Джабари, уничтоженному ЦАХАЛом восемь лет назад – 14 ноября 2012 года. "Бригады" напоминают, что уже на следующий день после гибели "командира", 15 ноября 2012 года боевики ХАМАСа впервые осуществили ракетный обстрел Тель-Авива, применив иранские ракеты "Фаджар-5" и ракеты собственного производства "М-75", а 16 ноября 2012 года хамасовцы установили своеобразный "рекорд", выпустив по израильской территории в течение одних суток более 200 ракет.

Как отмечала ранее редакция NEWSru.co.il, весьма вероятно, что ракетный обстрел юга и центра Израиля из Газы в ночь на 15 ноября был "приурочен" к восьмой годовщине уничтожения Джабари.

В палестинских СМИ публикуются карикатуры по поводу версии руководства ХАМАСа о случайном запуске ракет в ночь на 15 ноября 2020 года. Израильские СМИ напоминают, что лидеры ХАМАСа не впервые пытаются уйти от ответственности, заявляя о "случайных" запусках ракет. Так было в октябре 2018 года, когда ракета попала в дом в Беэр-Шеве, так было в марте 2019 года, когда ракета попала в дом в поселке Мишмерет, в центре Израиля.

كاريكاتير انطلاق الصواريخ بسبب الرعد والبرق من قطاع #غزة تجاه المستوطنات في #فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/KDXEXoSQbx – Newpress|نيو برس (@NewpressPs) November 15, 2020

Сам Ахмад Джабари, став после переворота в июне 2007 года "военным комендантом" Газы, считался более влиятельной фигурой, чем Исмаил Ханийя, занимавший тогда пост главы правительства Газы. Многие в ХАМАСе до сих пор чтут Джабари больше, чем Ханийю, теперь являющегося главой политбюро ХАМАСа. Подобные настроения усилились после того, как Ханийя в декабре 2019 года покинул сектор Газы и до сих пор не вернулся, поручив руководство в Газе Яхье Синуару.





