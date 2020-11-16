"Кан Бет": Катар отказывается увеличить объем помощи Газе

Вечером 15 ноября израильская радиостанция "Кан Бет" сообщила, что власти Катара отклонили просьбу руководства ХАМАСа об увеличении объема ежемесячной финансовой помощи сектору Газы.

В сообщении, которое цитируют многие арабские СМИ, говорилось, что ХАМАС угрожает Дохе обострением конфликта с Израилем, если Катар не увеличит объем помощи Газе.

По сведениям "Кан Бет", Катар не только отказывается увеличить объем помощи, но и не готов дать какие-либо гарантии по размеру ежемесячной помощи в 2021 ггоду.

В эфире "Кан Бет" было отмечено, что в настоящее время Газа получает от Катара ежемесячно 17 миллионов долларов, ХАМАС настаивал на увеличении помощи до 30 миллионов долларов в месяц.

21 октября власти Катара приняли принципиальное решение о продолжении оказании финансовой помощи сектору Газы в 2021 году. При этом размер ежемесячной помощи установлен не был. Между Дохой и Газой есть серьезные разногласия по поводу того, на какие цели могут быть потрачены деньги. В Дохе полагают, что они должны быть использованы на инфраструктурные проекты, например, на строительство газопровода с израильского месторождения газа "Левиафан" к электростанциям в Газе и перевод электростанций на газ. В ХАМАСе полагают, что помощь Катара необходима для оказания прямой финансовой поддержки нуждающимся семьям.