Палестинская администрация восстанавливает отношения с Израилем

Министр по делам гражданской администрации ПА Хусейн аш-Шейх сообщил, что Палестинская администрация восстанавливает в полном объеме отношения с Израилем. Как передает агентство Wafa, палестинская сторона вернется к соблюдению всех договоренностей, существовавших на 19 мая 2020 года.

Министр заявил, что Израиль через международных посредников передал председателю ПА Махмуду Аббасу как письменные, так и устные обязательства соблюдать все подписанные с палестинцами соглашения.

Террористическая организация ХАМАС выпустила заявление, осуждающие решение палестинской администрации восстановить отношения с Израилем. В заявлении говорится, что своим решением Рамалла легализирует процесс нормализации отношений с Израилем.

О разрыве отношений с Израилем председатель ПА объявил после публикации подготовленного США плана палестино-израильского урегулирования – так называемой "сделки века". План предусматривал распространение израильского суверенитета на часть территории Иудеи и Самарии.

"Разрыв нами соглашений с оккупантами, предпринятый после консультаций с руководством палестинских фракций, не означает, что мы не хотим мира. Мы протягиваем руку и предлагаем провести под эгидой "квартета" международную конференцию, чтобы выработать механизм урегулирования", - заявил Аббас 24 июня.

Израиль сообщил об отказе от аннексии палестинских территорий в соглашениях о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. Лидеры этих стран декларировали поддержку принципу "двух государств", но отметили, что не намерены ждать вечно, пока палестинцы согласятся на мир с Израилем.

"Соглашения Авраама" были восприняты палестинской стороной как удар ножом в спину. Попытки противостоять им продемонстрировали нарастающую изоляцию палестинцев. Им отказала в поддержке даже Лига арабских государств. Разрыв отношений с Израилем привел и к ухудшению экономического положения в ПА.

Накануне президентских выборов в США высказывалось предположение, что в случае победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена палестинское руководство поспешит заявить о восстановлении отношений, поскольку страдают от разрыва прежде всего сами палестинцы.