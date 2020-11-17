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NEWSru.co.il :: Ближний Восток17 ноября 2020 г., 18:54

Палестинская администрация восстанавливает отношения с Израилем

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Палестинская администрация восстанавливает отношения с Израилем

Министр по делам гражданской администрации ПА Хусейн аш-Шейх сообщил, что Палестинская администрация восстанавливает в полном объеме отношения с Израилем. Как передает агентство Wafa, палестинская сторона вернется к соблюдению всех договоренностей, существовавших на 19 мая 2020 года.

Министр заявил, что Израиль через международных посредников передал председателю ПА Махмуду Аббасу как письменные, так и устные обязательства соблюдать все подписанные с палестинцами соглашения.

Террористическая организация ХАМАС выпустила заявление, осуждающие решение палестинской администрации восстановить отношения с Израилем. В заявлении говорится, что своим решением Рамалла легализирует процесс нормализации отношений с Израилем.


О разрыве отношений с Израилем председатель ПА объявил после публикации подготовленного США плана палестино-израильского урегулирования – так называемой "сделки века". План предусматривал распространение израильского суверенитета на часть территории Иудеи и Самарии.

"Разрыв нами соглашений с оккупантами, предпринятый после консультаций с руководством палестинских фракций, не означает, что мы не хотим мира. Мы протягиваем руку и предлагаем провести под эгидой "квартета" международную конференцию, чтобы выработать механизм урегулирования", - заявил Аббас 24 июня.

Израиль сообщил об отказе от аннексии палестинских территорий в соглашениях о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. Лидеры этих стран декларировали поддержку принципу "двух государств", но отметили, что не намерены ждать вечно, пока палестинцы согласятся на мир с Израилем.

"Соглашения Авраама" были восприняты палестинской стороной как удар ножом в спину. Попытки противостоять им продемонстрировали нарастающую изоляцию палестинцев. Им отказала в поддержке даже Лига арабских государств. Разрыв отношений с Израилем привел и к ухудшению экономического положения в ПА.

Накануне президентских выборов в США высказывалось предположение, что в случае победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена палестинское руководство поспешит заявить о восстановлении отношений, поскольку страдают от разрыва прежде всего сами палестинцы.


Добавим, что история с госпитализацией генерального секретаря ООП Саиба Ариката продемонстрировала лицемерие палестинского руководства, став свидетельством, что координация продолжается. Высокопоставленный функционер, у которого был выявлен коронавирус, был направлен в "Адасу" (Эйн Керем) сразу после направления Израилю соответствующей просьбы.

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